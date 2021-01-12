Conoce a los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes que más veces han enfrentado el duelo de eliminación.

El reality show más famoso de la televisión mexicana, Exatlón México, ha visto pasar a muchos atletas que se han enfrentado a una de las pruebas más complicadas: el duelo de eliminación, un circuito en el que objetivo es confirmar la permanencia en las tierras y playas más demandantes.

Te puede interesar: Héroes reaccionaron a la polémica que protagonizaron Heliud Pulido, Pato Araujo y Ana Lago en Exatlón.

Durante esta temporada, han sido más de 15 atletas los que han abandonado la contienda debido a que no lograron superar los retos que fueron impuestos en los circuitos más complejos; sin embargo, existen varios competidores que son persistentes en este duelo logrando no abandonar el reality.

Por ello, te presentamos quiénes son los atletas que más participaciones tienen en el duelo de eliminación.

Uno de estos casos es el de Carmelita Correa, integrante del equipo rojo, que en 19 semanas enfrentó cinco veces los retos que la mantienen a salvo.

Valery Carranza al igual que Carmelita Correa corrió el mismo número de pruebas; sin embargo, la atleta de Héroes se despidió de su grupo el domingo 3 de enero, cuando dos de sus compañeras la eliminaron de la que fue su primera temporada en Exatlón México.

Otros participantes que enfilan esta lista son Cecy ‘Wushu’ y Ernesto Cázares, participantes del equipo azul que por medio de la votación del público fueron reincorporados a la contienda, semanas después de haber sido eliminados.

De acuerdo con la tabla, los participantes que se han tenido que enfrentar en este duelo son:

Carmelita Correa y Valery Carranza cinco ocasiones.

'Wushu' Álvarez y Ernesto Cázares en cuatro ocasiones.

David Juárez y Patricio Razo en tres ocasiones.

También te puede interesar:Exintegrantes de Exatlón: Titanes vs Héroes revelan que había acuerdo entre ellos y Mati Álvarez no cumplió.

Pamela Verdirame, Mariana Ugalde, Keno Martell, Aristeo Cázares, Caro Mendoza, Evelyn Guijarro y Natali Brito han estado en dos ocasiones.

