CFE ofrece internet GRATIS a estas personas; ¿qué requisitos se deben cumplir?

La Comisión Federal de Electricidad, también conocida como CFE, ha brindado detalles respecto a la posibilidad de que muchas personas puedan tener internet totalmente gratuito a través de su organismo. Sin embargo, para ello deben cumplir con una serie de requisitos que aquí conocerás.

#AlzaLaVoz luego de diez años siendo ignorada por la #CFE. [VIDEO] A decir de nuestra entrevistada, cuenta con todos los requerimientos necesarios, sin embargo no le han instalado el servicio. 🙅‍♀️

Fue a través de sus redes sociales que la CFE dio a conocer información relevante respecto al apoyo que concederá para que un sector de los ciudadanos tengan internet gratis. Si quieres conocer qué requisitos se deben cumplir, así como los estados beneficiados por esta situación, entonces quédate aquí.

¿Qué requisitos se deben cumplir para tener internet gratis con la CFE?

Lo primero que debes saber es que lo dicho por la CFE no es más que un apoyo a las personas que han sido afectadas por las lluvias e inundaciones que se han presentado en varios estados de la República Mexicana, mismos a los cuales les entregará un paquete de datos móviles totalmente gratuito.

#CFEInforma | En Veracruz, personal de la CFE trabaja para restablecer el suministro eléctrico.



Con el apoyo de cuatrimotos, acceden a zonas de difícil acceso para reparar torres de transmisión y devolver la energía a miles de hogares. pic.twitter.com/T9qg23M4Jf — CFEmx (@CFEmx) October 14, 2025

Para ello, el requisito principal es haber sido una de las desafortunadas víctimas que han traído consigo las lluvias en algunos estados del país. De este modo es como la CFE, en colaboración con Altán, entregarán varios SIM’s con 2 GB de navegación, así como 250 SMS y 250 minutos para México, Canadá y Estados Unidos.

Cabe mencionar que este paquete de datos móviles se entregará a través de los Centros de Atención a Clientes, así como mediante las oficinas de la SEPOMEX. Y es que, de acuerdo con uno de los últimos informes del gobierno, son más de 40 las personas que han perdido la vida debido a las intensas lluvias.

📲Información importante:



Estos son los puntos de entrega de los chips de telefonía móvil gratuitos de la @CFEmx para apoyar a la población de las zonas afectadas por las lluvias.



Centros de Atención a Clientes de la #CFE:

📍Hidalgo

Zacualipán

Metztitlán

Molango



📍Puebla… pic.twitter.com/lueVHqCz6h — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) October 14, 2025

¿Qué estados serán beneficiados con internet gratis por la CFE?

Se sabe que se entregarán alrededor de siete mil SIM’S en Centros de Atención a Clientes, así como seis mil en Correos de México con la intención de mantener comunicados a los usuarios que han sufrido los estragos del clima en estados como Puebla, Veracruz e Hidalgo.