Elektra oferta el Nintendo Switch a un precio de locura y te regala el Mario Kart World

Si estabas esperando el momento ideal para sumar una consola a tu colección, Elektra acaba de lanzar una promoción que es difícil dejar pasar. El Nintendo Switch aparece a un precio de locura y, para hacerlo aún más tentador, la tienda incluye de regalo el Mario Kart World, uno de los títulos más divertidos y populares para disfrutar desde el primer minuto.

En su portal, la tienda publicó la Consola Nintendo Switch 2 con una rebaja difícil de dejar pasar. A tan solo $12,999, puedes acceder a esta oferta única en el sitio web y aprovechar el descuento, ya que antes se vendía a $16,999.

Así es la consola Nintendo que promociona Elektra

La Nintendo Switch 2 es la evolución de la consola Nintendo Switch, donde tus juegos cobrarán vida en la pantalla 1080p de 7.9 pulgadas (20.06 cm) que resalta la potencia de procesamiento y el rendimiento gráfico de la consola, según explica el sitio web de Elektra. La base actualizada también respalda la reproducción de imágenes en resolución de hasta 4K y velocidad de fotogramas de hasta 120 fps en juegos y pantallas de televisión.

Los controles Joy-Con 2 reimaginados encajan en su lugar mediante conectores magnéticos, y cada uno puede utilizarse como un mouse en juegos compatibles.

Además, contiene GameChat, donde podrás permanecer en contacto con tus amigos y familiares. Una vez que lo hayas configurado, deberás oprimir el botón C en el Joy-Con 2 derecho para iniciar la función. Es una manera sencilla de charlar con tus amigos, compartir tu pantalla de juego y conectarte por medio del chat de video con una cámara USB-C compatible.

Por otra parte, cuenta con un micrófono integrado que elimina el ruido a tu alrededor para una experiencia con mayor claridad de audio, como si todos estuvieran en el mismo lugar sin importar realmente dónde estén.

Lo que debes tener en cuenta antes de comprar una consola