Elektra tiene en descuentazo el perfume de Ariana Grande: menos de 1,000 pesos y ya es tuyo
Elektra sorprendió con una rebaja irresistible en uno de los perfumes más populares de la actriz y cantante, ideal para regalar o consentirte sin gastar de más.
Si estabas esperando el momento perfecto para comprar un perfume nuevo, Elektra acaba de lanzar una oferta que no puedes dejar pasar. Uno de los aromas más populares de Ariana Grande bajó de precio y ahora puedes llevártelo por menos de 1,000 pesos, convirtiéndose en una de las mejores oportunidades de la temporada.
Ya sea para regalar o simplemente para darte un gusto, este descuentazo está arrasando entre los fans de la cantante y los amantes de las fragancias accesibles y duraderas. Se trata de la loción Ari, que la famosa cadena ahora lo vende a tan solo $780, cuando previamente costaba $1,619.
¿Cuál es la característica principal del perfume de Ariana Grande?
Según detallaron en el sitio web de la tienda, esta es una fragancia de la familia olfativa Floral Frutal Gourmand para mujeres. Aunque la cantante lanzó su marca Ari en 2015, este perfume es el último de su colección.
Se caracteriza por contar con:
- Notas de salida: pera, toronja pomelo y frambuesa
- Notas de corazón: lirio de los valles muguete, rosa y orquídea de vainilla
- Notas de fondo: almizcle, notas amaderadas y malvavisco bombón.
A esto le tienes que prestar atención cuando vayas a comprar un perfume
- Tu tipo de piel: la duración de una fragancia cambia según si tu piel es seca, grasa o mixta.
- La concentración del perfume: Define la intensidad y duración. Eau de parfum (más duradero); Eau de toilette (más fresco y ligero) o colonia (aroma suave y corta duración).
- La familia olfativa: te ayudará a identificar qué tipo de aromas te gustan como por ejemplo florales, orientales, cítricos, amaderados, dulces o frescos.
- Prueba en tu piel, no en papel: el aroma cambia según tu química corporal. Lo ideal es probarlo y esperar unos minutos para sentir cómo evoluciona.
- La ocasión en que lo usarás: depende si es para algo diario, de noche, en verano o invierno.
- Tu presupuesto: no siempre lo más caro es lo mejor; hay fragancias accesibles con excelente rendimiento.
- La época del año: algunos perfumes funcionan mejor con el clima.