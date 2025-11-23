Elektra tiene en descuentazo el perfume de Ariana Grande: menos de 1,000 pesos y ya es tuyo

Si estabas esperando el momento perfecto para comprar un perfume nuevo, Elektra acaba de lanzar una oferta que no puedes dejar pasar. Uno de los aromas más populares de Ariana Grande bajó de precio y ahora puedes llevártelo por menos de 1,000 pesos, convirtiéndose en una de las mejores oportunidades de la temporada.

Ya sea para regalar o simplemente para darte un gusto, este descuentazo está arrasando entre los fans de la cantante y los amantes de las fragancias accesibles y duraderas. Se trata de la loción Ari, que la famosa cadena ahora lo vende a tan solo $780, cuando previamente costaba $1,619.

¿Cuál es la característica principal del perfume de Ariana Grande?

Según detallaron en el sitio web de la tienda, esta es una fragancia de la familia olfativa Floral Frutal Gourmand para mujeres. Aunque la cantante lanzó su marca Ari en 2015, este perfume es el último de su colección.

Se caracteriza por contar con:



Notas de salida: pera, toronja pomelo y frambuesa

pera, toronja pomelo y frambuesa Notas de corazón: lirio de los valles muguete, rosa y orquídea de vainilla

lirio de los valles muguete, rosa y orquídea de vainilla Notas de fondo: almizcle, notas amaderadas y malvavisco bombón.

