Debes saber qué le pasa a tu cuerpo cuando comes o bebes limón todos los días: lo dicen los especialistas

El limón es una fruta cítrica que aporta al ser humano la Vitamina C, vital para la temporada de invierno que se acerca y así evitar resfriados. Asimismo, tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios, así como buen aliado para la piel y mejorar el estado de ánimo.

De acuerdo con un artículo de la revista Vogue, el cítrico aporta beneficios a las personas en sus diferentes presentaciones, como en agua tibia por la mañana, exprimidos en alguna comida o bebida. No obstante, existen varios mitos, los cuales no están comprobados científicamente.

1. Estimula el metabolismo

El agua tibia por la mañana en ayunas beneficia al metabolismo, desintoxica y da energía a las personas durante el día. Lo anterior, ya que el jugo estimula la producción de bilis, que a su vez activa la digestión y ayuda a procesar las grasas.

2. Mejora la piel

El limón aporta Vitamina C, la cual es importante en la formación de colágeno y protege la piel de la radiación UV, la contaminación del aire y del estrés. El consumir este cítrico todos los días ayuda a tener un cutis más claro, aunque ello se debe complementar con una dieta balanceada y evitar desvelos.

3. Mejora el estado de ánimo

El aceite o aroma de los limones recién cortados mejora el estado de ánimo de las personas, según diversas investigaciones. Durante los estudios, se comprobó que tras inhalar la fragancia del cítrico, el ser humano entra en un estado de relajación.

4. Antioxidantes y antiinflamatorios

Los antioxidantes reducen el riesgo de padecer varias enfermedades, como lo son las cardiovasculares, diabetes, obesidad y cáncer. Además, la Vitamina C que contienen los limones cumplen con la función de la cicatrización de heridas.

5. Combate los cálculos renales

Un estudio de 2015 reveló que el limón aumenta los niveles de citrato en la orina, que ayuda a combatir los cálculos renales, que son una acumulación de minerales en los riñones.

Los mitos sobre el comer y beber limones todos los días

El limón tiene grandes beneficios, sobre todo si se diluye en agua, pero también hay varios mitos detrás de este cítrico. De acuerdo con el portal Medical News Today, estas versiones son tiene comprobación científica:



Alcaliniza el cuerpo

Combate el cáncer

Limpia y desintoxica

Aumenta el coeficiente intelectual

Es diurética

Cabe destacar que existe un riesgo de consumir el cítrico todos los días y ese es que puede dañar el esmalte dental, que a la postre provoca que los dientes sean más propensos a las caries. Por lo anterior, se recomienda acudir con un médico.