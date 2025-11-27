inklusion logo Sitio accesible
Es tendencia: así son las nuevas cortinas que se abren solas y están reemplazando a las tradicionales

La última innovación en decoración del hogar llega con las cortinas inteligentes. Checa cómo es este sistema automático que se está volviendo tendencia.

Es tendencia: así son las nuevas cortinas que se abren solas
Ana André | DR
La tecnología también está revolucionando la forma en que decoramos y equipamos nuestro hogar. Prueba de ello son las nuevas cortinas inteligentes, un sistema que se abre y se cierra por sí solo y que ya se convirtió en una de las tendencias más fuertes del momento. Su diseño práctico, su funcionamiento automatizado y su estilo minimalista están haciendo que muchas personas reemplacen a las tradicionales por esta opción más cómoda y moderna.

Especialistas del sitio Freshine Life dieron a conocer que se trata de cortinados comunes equipados con un motor eléctrico, el cual permite abrir o cerrar la tela sin tener que accionarlas a mano. Ese motor, según explicaron, mueve la cortina sobre un riel o carril, desplazándola suavemente para abrirla, cerrarla o detenerla en el punto que quieras.

Así funcionan las cortinas inteligentes

  • Control remoto, app o voz: puedes manejarlas desde un control remoto, una app en el celular, o incluso mediante comandos de voz si están integradas con asistentes del hogar (como Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, etc.). 
  • Automatización / horarios: muchas permiten programar horarios: por ejemplo, abrirlas cuando amanece para que entre luz natural, o cerrarlas al atardecer. 
  • Sensores opcionales: algunas versiones detectan luz o temperatura, lo que ayuda a regular el ingreso de sol o mantener la temperatura interior, optimizando eficiencia energética.
  • Alimentación: suelen funcionar con motores eléctricos; algunos requieren conexión a la red eléctrica, otros tienen motores con batería recargable (ideal si no quieres cables visibles). 

Las ventajas principales de estos cortinados

  • Comodidad y confort: ya no hace falta levantarte para abrir o cerrar las cortinas.
  • Eficiencia energética: regulando la entrada de luz o calor según el momento del día, pueden ayudar a mantener espacios frescos en verano o cálidos en invierno, reduciendo el uso de aire acondicionado o calefacción. 
  • Privacidad y seguridad: puedes cerrarlas automáticamente al atardecer o cuando no estás; también pueden simular presencia en casa cuando estás fuera. 
  • Accesibilidad: ideales si tienes ventanas altas, cortinas pesadas o limitaciones de movilidad: permiten controlarlas sin esfuerzo.
  • Estética moderna: eliminan cuerdas o barras manuales, permitiendo un diseño limpio y minimalista, y se integran bien en hogares con domótica. 
