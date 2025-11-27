Es tendencia: así son las nuevas cortinas que se abren solas y están reemplazando a las tradicionales
La última innovación en decoración del hogar llega con las cortinas inteligentes. Checa cómo es este sistema automático que se está volviendo tendencia.
La tecnología también está revolucionando la forma en que decoramos y equipamos nuestro hogar. Prueba de ello son las nuevas cortinas inteligentes, un sistema que se abre y se cierra por sí solo y que ya se convirtió en una de las tendencias más fuertes del momento. Su diseño práctico, su funcionamiento automatizado y su estilo minimalista están haciendo que muchas personas reemplacen a las tradicionales por esta opción más cómoda y moderna.
Especialistas del sitio Freshine Life dieron a conocer que se trata de cortinados comunes equipados con un motor eléctrico, el cual permite abrir o cerrar la tela sin tener que accionarlas a mano. Ese motor, según explicaron, mueve la cortina sobre un riel o carril, desplazándola suavemente para abrirla, cerrarla o detenerla en el punto que quieras.
Así funcionan las cortinas inteligentes
- Control remoto, app o voz: puedes manejarlas desde un control remoto, una app en el celular, o incluso mediante comandos de voz si están integradas con asistentes del hogar (como Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, etc.).
- Automatización / horarios: muchas permiten programar horarios: por ejemplo, abrirlas cuando amanece para que entre luz natural, o cerrarlas al atardecer.
- Sensores opcionales: algunas versiones detectan luz o temperatura, lo que ayuda a regular el ingreso de sol o mantener la temperatura interior, optimizando eficiencia energética.
- Alimentación: suelen funcionar con motores eléctricos; algunos requieren conexión a la red eléctrica, otros tienen motores con batería recargable (ideal si no quieres cables visibles).
Las ventajas principales de estos cortinados
- Comodidad y confort: ya no hace falta levantarte para abrir o cerrar las cortinas.
- Eficiencia energética: regulando la entrada de luz o calor según el momento del día, pueden ayudar a mantener espacios frescos en verano o cálidos en invierno, reduciendo el uso de aire acondicionado o calefacción.
- Privacidad y seguridad: puedes cerrarlas automáticamente al atardecer o cuando no estás; también pueden simular presencia en casa cuando estás fuera.
- Accesibilidad: ideales si tienes ventanas altas, cortinas pesadas o limitaciones de movilidad: permiten controlarlas sin esfuerzo.
- Estética moderna: eliminan cuerdas o barras manuales, permitiendo un diseño limpio y minimalista, y se integran bien en hogares con domótica.