Es tendencia: así son las nuevas cortinas que se abren solas y están reemplazando a las tradicionales

La tecnología también está revolucionando la forma en que decoramos y equipamos nuestro hogar. Prueba de ello son las nuevas cortinas inteligentes, un sistema que se abre y se cierra por sí solo y que ya se convirtió en una de las tendencias más fuertes del momento. Su diseño práctico, su funcionamiento automatizado y su estilo minimalista están haciendo que muchas personas reemplacen a las tradicionales por esta opción más cómoda y moderna.

Especialistas del sitio Freshine Life dieron a conocer que se trata de cortinados comunes equipados con un motor eléctrico, el cual permite abrir o cerrar la tela sin tener que accionarlas a mano. Ese motor, según explicaron, mueve la cortina sobre un riel o carril, desplazándola suavemente para abrirla, cerrarla o detenerla en el punto que quieras.

Así funcionan las cortinas inteligentes

Control remoto, app o voz : puedes manejarlas desde un control remoto, una app en el celular, o incluso mediante comandos de voz si están integradas con asistentes del hogar (como Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, etc.).

: puedes manejarlas desde un control remoto, una app en el celular, o incluso mediante comandos de voz si están integradas con asistentes del hogar (como Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, etc.). Automatización / horarios : muchas permiten programar horarios: por ejemplo, abrirlas cuando amanece para que entre luz natural, o cerrarlas al atardecer.

: muchas permiten programar horarios: por ejemplo, abrirlas cuando amanece para que entre luz natural, o cerrarlas al atardecer. Sensores opcionales : algunas versiones detectan luz o temperatura, lo que ayuda a regular el ingreso de sol o mantener la temperatura interior, optimizando eficiencia energética.

: algunas versiones detectan luz o temperatura, lo que ayuda a regular el ingreso de sol o mantener la temperatura interior, optimizando eficiencia energética. Alimentación: suelen funcionar con motores eléctricos; algunos requieren conexión a la red eléctrica, otros tienen motores con batería recargable (ideal si no quieres cables visibles).

Las ventajas principales de estos cortinados