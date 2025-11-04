Muere la voz del Sonido La Changa: ¿quién era y qué le pasó?

Cuando el ambiente del sonidero llegaba a aguas tranquilas, este nuevo acontecimiento sacude la escena. Y es que Sonido La Changa anunció en sus redes sociales la partida de uno de sus ex miembros. El resto de la escena también está dando su pésame a la familia de Juan Efrén, quien pertenecía a otro grupo dentro de la propia escena de los bailes del barrio. He aquí los detalles que se tienen hasta el momento.

¿Quién es Juan Efrén, ex integrante de Sonido La Changa?

Uno de los grupos más importante dentro de la escena musical de las tocadas del barrio anunció desde su cuenta oficial de Facebook que uno de sus ex integrantes falleció. Sonido La Changa despidió de manera afectuosa a Juan Efrén, que hace algunos años fungió como una de las voces más emblemáticas de esta agrupación.

Este hombre era la segunda voz de este conjunto musical hace unos años, lo cual le permitió saltar al reconocimiento total de los que estaban en la movida sonidera. En estos momentos se desempeñaba en funciones con Sonido Nueva Dimensión, lo cual le tenía todavía en activo y siendo parte de los grandes referentes.

¿Qué pasó con Juan Efrén, ex integrante de Sonido La Changa?

El boletín informativo que sacó la agrupación a la que perteneció hace años no específica lo sucedido con el artista. No hay informes respecto a algún padecimiento médico, tampoco se sabe cuándo fue el deceso ni qué edad tenía Juan. Ante eso, los fanáticos están a la espera de alguien que dé explicaciones.

Y es que cuando parecía que poco a poco la escena se recuperaba del trágico final del Medio Metro original, la situación se envuelve de nueva cuenta en un ámbito de tristeza. Entonces, esperando que la música siga retumbando en los bafles del barrio y demás horizontes, hoy el sonidero despide a Juan Efrén y extraña también a un hombre que inició una tendencia que hizo voltear a ver a las tocadas con su viralidad.