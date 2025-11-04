Lady Estacionamiento: mujer golpea el cristal de conductora por un lugar para estacionarse - VIDEO

En una prueba videográfica contundente se observa a una mujer y a su hijo agrediendo a una conductora por un lugar para estacionar. Ante eso, las redes sociales ya están llamando Lady Estacionamiento a la agresora. En ese sentido, no se sabe cómo terminó el conflicto, sin embargo se percibe una hostilidad total de parte de quienes golpean el vidrio y la puerta del lado del piloto en el vehículo agredido.

¿Qué pasó entre Lady Estacionamiento y la agredida?

El video muestra a una conductora que graba dentro de su automóvil cómo una mujer se acerca para pelear por un lugar de estacionamiento. Según la señora que insulta a la persona que graba, ella no podía estar ahí, situación por la que le pide que se moviera de una manera llena de violencia.

Las imágenes muestran cómo Lady Estacionamiento carga lo que parece una llave que asegura los volantes de los carros, con la cual amenaza en todo momento a la otra mujer que todo el tiempo le está repitiendo la frase: ¿qué le pasa? Dado que la persona agredida no se movió e indicó que llamaría a la patrulla, la agresora se muestra desesperada e impacta el vidrio de la piloto con la llave.

#EnRedes | Madre e hijo agraden a automovilista tras no moverse d la vialidad en #Coacalco

En redes sociales, se ha compartido un video en el que una madre e hijo agreden verbalmente y objeto a una automovilista, esto sucede debido a que se encontraba estacionada en una avenida. pic.twitter.com/Ce3FoRyXFA — *Denuncias Zona Arenales caracol ampliación etc..* (@Denuncia_Vca) November 2, 2025

Otro de los rasgos particulares del video muestran a un joven-adolescente que acompaña a su madre para generar intimidación sobre la conductora que recibe las constantes amenazas. Este sujeto del que se podrían calcular entre 12 y 16 años incluso es tapado en algunos videos para que no se le distinga el rostro. Sin embargo al menos en un par de ocasiones golpea con el puño el vidrio del carro.

¿Dónde sucedió el conflicto callejero de Lady Estacionamiento?

Los distintos reportes indican que esto sucedió en Coacalco, en el Estado de México. Por ello, la conductora que se vio afectada por la intimidación de este par de ciudadanos decidió subir el video para hacer la denuncia social. No se sabe si realmente las autoridades acudieron al llamado de este conflicto y si hay algún seguimiento legal sobre los agresores.