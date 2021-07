La pareja de Ninel Conde, Larry Ramos, reconoce que la está pasando muy mal.

El empresario colombiano llamó a un conocido para pedirle ayuda económica para poder atravesar el caos por el que atraviesa.

Mientras Ninel Conde se la pasa publicando videos enfundada en sensuales trajes de baño y ropa deportiva, su pareja sentimental Larry Ramos la está pasando muy mal, al menos eso es lo que el empresario colombiano dejó ver a un allegado a través de una llamada telefónica.

Fue en el programa “Suelta la Sopa” que se dio a conocer un audio donde Larry Ramos confiesa que está atravesando por un momento muy complicado de su vida.

La boda de Ninel Conde y Larry Ramos ¿Fue de mentiritas?

“Deseo que te vaya bien en la vida, a mí me ha ido bien, no estoy bien, ahora mismo estoy en una situación (que es) el peor momento de mi vida”, se puede escuchar decir al empresario.

En el mismo audio Larry Ramos reconoce que su vida en este momento es un caos: “Si pudieras estar metido en mi vida ahora mismo, es un caos”.

En la llamada, que hasta el momento se desconoce a quién se la hizo, se escucha pedir a Larry Ramos dinero para poder ‘salir de esas cuatro paredes’: “Estoy jodi** te llamaba para que me prestaras algo (para el) abogado… y gasto y gasto y gasto. Si me puedes ayudar para que yo no esté en esas cuatro paredes de mier** y poder estar afuera”.

A Larry Ramos le llueven más problemas

No conforme con el juicio que Larry Ramos enfrentará el próximo mes de agosto en un tribunal de Miami, Florida, por supuesto fraude millonario, el colombiano tiene una nueva demanda en puerta por no cumplir con el pago de manutención de su hijo.

El mismo medio dio a conocer que después de que Ramos se enteró que tiene un nuevo problema encima, suplicó desesperadamente a la demandante retirar la demanda para que su situación legal no empeore.

La demandante reveló que Larry le llamó para suplicarle que retirara la demanda, ya que dentro de la cárcel no podrá hacer nada y le prometió 100 mil dólares.

Asimismo, señaló que llamó a la corte para cerrar el caso asegurando que había llegado a un acuerdo con la demandante, pero no precedió porque él no tiene el poder ante la institución en que se le demandó.

Este caso de paternidad a Larry Ramos lo tiene muy preocupado porque sabe que enfrentar otro problema lo hunde más.

