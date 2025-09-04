Este era el ELEGANNTE ESTILO DE VIDA de Giorgio Armani, el reconocido diseñador de modas

Este jueves 4 de septiembre el mundo de la cultura pop y sobre todo el de la moda quedó sacudido luego de que se diera a conocer el fallecimiento del reconocido diseñador de moda, Giorgio Armani a la edad de 91 años.

En esta ocasión vamos a recordar sobre el lujoso e icónico estilo de vida que el italiano llevó por décadas, definiéndolo como un icono que trascendió culturas y marcó a varias generaciones gracias a su visión.

¿Cómo era la elegante vida de Giorgio Armani?

Se estimaba que su fortuna ascendía a poco más de 11 millones de dólares, pues el patrimonio que había trabajado lo logró estando a cargo de todas las divisiones de Armani, que iban desde ropa, hotelería, accesorios de moda, cosméticos, perfumes e interiores.

Una gran personalidad tenía que tener un gran hogar, por ello, Giorgio residió por muchos años en su Villa en Pantelaria, la cual está ubicada en Sicilia. Esta propiedad está construida en piedra volcánica negra y cuenta con vista al mar. el cuál era su lugar favorito para estar.

Por otra parte, también habitó constantemente su palacete en Milán, propiedad al cual él mismo le diseñó el interior y se destacaba por tener cuatro pisos.

¿Qué otros lujos poseía Giorgio Armani? Sus bienes, una extensión de su personalidad

Otra de sus grandes adquisiciones fue “Main”, su yate, una joya marítima negra de 65 metros diseñada por él mismo con interiores minimalistas en tonos grises y beiges y amueblado con piezas de Armani/Casa.

Era sabido que Giorgio Armani usaba jets privados para viajar a eventos, pero él no era muy fan de asistir a este tipo de eventos sociales. Toda su vida se dedicó a ser una persona disciplinada y sobria, que lejos de la vida que los excesos que rodeaban su vida, él se apegó a su filosofía de bajo perfil.