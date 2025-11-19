Mhoni Vidente lanza impactante predicción sobre Angélica Vale

Los nombres de Angélica Vale y Otto Padrón no han dejado de estar en el radar de los medios de comunicación y mucho menos de sus seguidores. Es que tras confirmar el inicio de los trámites de divorcio han surgido muchos rumores, pero ahora es una predicción de Mhoni Vidente la que los pone nuevamente en el centro de la escena.

Desde la semana pasada las miradas apuntan en dirección de la actriz y su esposo Otto Padrón que, tras 14 años de matrimonio, decidieron divorciarse. Angélica Vale se enteró de la demanda presentada por el empresario días antes de su cumpleaños por lo que no han sido días muy fáciles para ella.

¿Qué predijo Mhoni Vidente sobre Angélica Vale?

Mientras el ruido por el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón sigue viendo el nacimiento de diferentes rumores, la famosa astróloga Mhoni Vidente ha revolucionado a la opinión pública con una impactante predicción.

La astróloga afirma que el divorcio entre la actriz y el padre de sus hijos no será sencillo y que habrá varias batallas legales de por medio. La división de bienes, la custodia de los niños y temas relacionados con lo económico serán los que generarán polémica.

¿Mhoni Vidente habló de una boda?

La separación de Angélica Vale y Otto Padrón mantendrá un estado mediático según Mhoni Vidente por lo que le tensión entre ambos será motivo de debate en distintos medios de comunicación. Además, la astróloga sorprendió al hablar de una boda inesperada.

Según Mhoni Vidente, Otto Padrón se uniría en matrimonio una vez que se cierre el trámite del divorcio. Su nueva pareja, una mujer de origen cubano, pasará a ser parte del nuevo capítulo de la historia entre Angélica Vale y el empresario por lo que la tensión seguirá en escalada.

De todos modos, la astróloga afirmó que, tras la tormenta, Angélica Vale se fortalecerá e iniciará una etapa muy positiva en su vida que se caracterizará por una renovación en el plano personal y profesional.