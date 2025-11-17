No vas a creer el precio al que Elektra tiene esta preciosa sala por el Buen Fin 2025: le rebajó el 50%

Si estabas esperando el momento perfecto para renovar tu sala, el Buen Fin 2025 llegó con una oferta que está dando de qué hablar. Elektra lanzó un descuento del 50% en una sala preciosa, moderna y muy funcional, convirtiéndola en una de las promociones más sorprendentes de la temporada.

En su sitio web, el reconocido comercio publicó un diseño que combina estilo y comodidad, ideal para transformar cualquier espacio sin necesidad de una gran inversión. La rebaja dejó su precio a $10,999, un nivel que pocos esperaban, dado que previamente se vendía a $19,999. Por tal razón, es una oportunidad que muchos compradores no están dejando pasar.

Así es la sala que Elektra publicó a mitad de precio

En su portal, la tienda mencionó que la promoción durante el Buen Fin es para la Sala San Antonio 5 plazas Gris. Según mencionaron, esta rebaja es definitivamente una de las imperdibles del local, sobre todo si estás buscando calidad, buen gusto y ahorro.

Entre las características más destacadas, se encuentran:



No requiere armado, solo colócalo en tu estancia y está listo para usarse

Tapizado en tela poliéster

Estructura de madera de pino que ofrece gran soporte

Elaborado en materiales de calidad.

Elektra

Lo que debes tener en cuenta a la hora de comprar una sala

Asimismo, expertos en decoración de interiores dieron a conocer todo lo que hay que tener en cuenta antes de adquirir una sala para hogar, dado que es fundamental evaluar varios aspectos para elegir un mueble que no solo se vea bien, sino que también sea funcional y duradero.

Primero, según especialistas de Sofá Club, es clave medir el espacio disponible para asegurarte de que el modelo que te gusta encaje sin saturar el ambiente. Luego, es importante analizar:

