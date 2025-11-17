Elektra le rebajó 10,000 pesos a esta pantalla de 86 pulgadas y quedó en un precio de locura por el Buen Fin 2025

Si quieres darte un gustito y tienes pensado comprarte una televisión nueva, el Buen Fin 2025 podría ser la mejor opción para encontrar lo que busca a un excelente precio. Para muestra, esta pantalla de Elektra que es perfecta para ver tus contenidos preferidos con la mejor calidad y tiene un descuento de casi 10 mil pesos.

¿Cómo es la pantalla que Elektra tiene en descuento por el Buen Fin 2025?

Entre las promociones que hay en Elektra por la temporada de Buen Fin 2025, está una pantalla de plasma que pasó de 26 mil 999 pesos a tan solo 16 mil 799 pesos mexicanos. Es de la marca LG, una de las más conocidas en la rama de la tecnología gracias a que ofrece calidad indiscutible en todos sus productos.

Las especificaciones del modelo en cuestión incluyen características como 86 pulgadas y tecnología 4k, lo que es garantía de que las imágenes serán nítidas y disfrutarás de cada detalle al máximo. Cuenta también con sistema Smart TV, que permite navegar por internet y acceder a plataformas de streaming sin usar conectores externos.

Gracias a sus medidas, esta televisión es ideal para ponerse en cualquier habitación

Sus medidas son de 110.8 x 158.2, pero con un grosor de apenas 3.09, lo que la hace perfecta para ponerse en cualquier habitación de la casa y no usar tanto espacio. Mientras que incluye también una base de 35.9 para colocarla en superficies planas, lo que evita tener que recurrir a instalaciones en la pared, por lo que incluso podrías encontrar el mueble indicado en las rebajas de Elektra por el Buen Fin 2025.

Estas son las ventajas principales de la Smart TV que Elektra está liquidando

Además, para los amantes del cine, esta pantalla de promoción en Elektra por el Buen Fin 2025, cuenta con FILMMAKER, que ajusta la calidad de las películas, haciéndote sentir como si estuvieras en el cine. Y por si fuera poco, los "gamers" también podrán aprovechar de sus funciones, pues ofrece los modos ALLM / VRR y HGIG, con los que cada videojuego correrá con una potencia indiscutible.

Puedes elegir pagar esta televisión de Elektra a meses sin intereses o con abonos semanales

Y lo mejor de todo es que puedes elegir cuál es el plan de pago para tu televisión nueva que se adapta mejor a tus necesidades. Las opciones van desde pago de contado, hasta 12 meses sin intereses con las tarjetas participantes o financiamiento de "pagos chquitos" semanales.