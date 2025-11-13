Estos son los 5 signos que lograrán cumplir sus metas entre el 13 y el 30 de noviembre debido al sextil entre la Luna en Virgo y Venus en Escorpio
La Luna ingresó en Virgo y se alineó con Venus en Escorpio. Esta alineación es muy favorable para varios signos del zodiaco. Conoce cuál es la energía cósmica disponible de este evento astrológico.
La Luna ingresó en Virgo el pasado 12 de noviembre por la noche y se quedará en esa casa hasta la mañana del sábado 15. Durante su paso, el satélite natural de la Tierra se ha alineado en sextil con Venus, cuya ubicación es Escorpio. Esta alineación es muy favorable para varios signos del zodiaco.
Conoce cuál es la energía cósmica disponible de este evento astrológico que puede servir para sentar las bases de un proyecto a desarrollar en lo que resta de noviembre. Estas son las personas bendecidas por el universo.
¿Qué significa el sextil entre la Luna en Virgo y Venus en Escorpio según la astrología?
La alineación en sextil entre la Luna en Virgo y Venus en Escorpio se traduce en una energía de orden, análisis y servicio. Durante la influencia de este evento astrológico, las personas tienden a expresar el cariño a través de gestos concretos, y la atención al detalle.
Dado que Venus en Escorpio añade intensidad, deseo de conexión profunda y una búsqueda de vínculos auténticos y transformadores, cuando estos dos astros se alinean en sextil (ángulo de 60 agrados), se genera una combinación energética que favorece los vínculos sinceros, las reconciliaciones y las expresiones de afecto desde la empatía y la comprensión emocional.
Es una fase propicia para fortalecer relaciones de pareja, amistades o lazos familiares, siempre que primero exista autocuidado y armonía interior. Es un tránsito que enseña que el amor verdadero puede ser profundo, sensato y curativo.
Los 5 signos zodiacales favorecidos por el sextil entre la Luna en Virgo y Venus en Escorpio
Las personas favorecidas por la alineación de la Luna y Venus son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:
- Tauro: este tránsito activa una energía favorable para el amor y las relaciones personales. Se despierta una sensibilidad especial que ayuda a Tauro a expresar el afecto con mayor ternura y compromiso. También es un buen momento para cuidar el cuerpo y el bienestar emocional a través de rutinas equilibradas.
- Cáncer: se potencia la comunicación emocional y el entendimiento profundo con los demás. Estos nativos se sienten más seguros al fortalecer los vínculos familiares y sentimentales. Es un tránsito ideal para resolver diferencias desde la empatía y la comprensión.
- Virgo: renovación emocional para este signo. Este aspecto con Venus aporta calidez, suaviza la autocrítica y favorece las relaciones afectivas. También impulsa a los virginianos a cuidar su salud emocional y a abrirse al placer sin sentir culpa.
- Libra: oportunidad para estabilizar vínculos. Puede ser un momento ideal para tomar decisiones en pareja o fortalecer la autoestima.
- Escorpio: los escorpianos se ven directamente beneficiados por este sextil. La energía de este evento de la astrología los ayuda a canalizar su intensidad emocional de manera constructiva. Es un tiempo propicio para atraer conexiones auténticas y dar un paso más profundo en temas del corazón.
