Elektra tiene ‘casi regalado’ este árbol de Navidad artificial, para que no te quedes sin decorar tu casa

La Navidad está muy cerca y, si todavía no tienes un arbolito porque no quieres gastar mucho dinero, te contamos que en Elektra hay uno artificial con descuento y está ‘casi regalado’ si lo compras a pagos semanales. Te contamos los detalles.

En Elektra, esta semana está El Mejor Fin con ofertas semanales, y hay perfumes , motos, pantallas y decorativos para las fiestas decembrinas. Tienes que aprovecharlos.

¿Cuál es el árbol de Navidad que está ‘casi regalado’ en Elektra?

El árbol de Navidad del que te hablamos es de 1.50 m en forma de pino tradicional. Viene con base de acero resistente para que no se te caiga, sus hojas artificiales tienen textura casi natural y que son imposibles de quemarse; es muy fácil de armar en casa. Además, no te tienes que preocupar por comprar otro el siguiente año, porque su material es de calidad y lo puedes guardar por años.

¿Cuál es el precio del árbol de Navidad barato en Elektra?

El precio de este arbolito de Navidad Coury es de solo $499 pesos de contado. Pero puedes pedir el Préstamo Elektra para pagar únicamente $9 pesos por 100 semanas y no se te haga tan pesado.

(ESPECIAL) Este es el precio del árbol de Navidad en Elektra.

Además, esto permite que puedas llevarte otros decorativos de la tienda para completar su pedido navideño antes que nadie.

¿Cómo decorar tu árbol de Navidad en 2025?

Si quieres que tu árbol de Navidad luzca en tendencia este 2025, las redes sociales pueden ser tu mejor fuente de inspiración. Este año, según Vogue España, predominan los lazos, moños y adornos de estilo rústico, así como las esferas metálicas que aportan un toque elegante y moderno al mismo tiempo.

(ESPECIAL/CANVA) Mira la decoración del árbol de Navidad 2025 que están en tendencia.

Además, puedes inspirarte en los colores de la Navidad 2025, que giran en torno a los tonos marrón, cacao, canela y terracota. Estas tonalidades cálidas crean una atmósfera acogedora y natural, perfecta para que tu hogar se sienta más hogareño y tus invitados disfruten de un ambiente lleno de armonía y calidez.

Así que ya no hay excusas para no sumarte al espíritu navideño este año. Con un poco de creatividad y los tonos adecuados, tu árbol y tu casa reflejarán toda la magia de la temporada.