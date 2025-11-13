Fonacot presta dinero para utilizarlo en El Buen Fin 2025; ¿que requisitos debes cumplir?

El Buen Fin comenzó, un evento en donde millones de personas saldrán de sus hogares para buscar las mejores ofertas y promociones en sus tiendas departamentales favoritas. En ese sentido, ¿sabías que el Fonacot presta dinero en este periodo si cumples con una serie de requisitos?

El Buen Fin 2025 comenzó este jueves 13 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 17, por lo que serán cinco días de grandes rebajas, ofertas y promociones en tiendas físicas y en línea. Si tu deseo es aprovechar estas, pero no cuentas con el poder adquisitivo suficiente, el Fonacot te puede prestar dinero.

¿Qué requisitos necesitas para solicitar un préstamo al Fonacot durante El Buen Fin?

Se sabe que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) activó una línea especial para El Buen Fin 2025, misma que tiene como objetivo que los trabajadores formales accedan al dinero de manera eficaz para, así, aprovechar los descuentos que habrá durante este fin de semana.

La persona que solicite el préstamo al Fonacot podría recibir hasta cuatro meses de su sueldo en función de su salario, capacidad de pago y antigüedad. Tal cantidad se deposita en la cuenta del trabajador, aunque para ello debe cumplir una serie de requisitos y, entre ellos, está el ser mayor de edad.

Además, el Fonacot exige trabajar en una empresa afiliada al organismo, así como haber laborado al menos seis meses antes de solicitar el préstamo. De igual forma, debes saber que el trámite se puede realizar en línea a través de su portal oficial, mismo en donde debes llenar un registro antes de acudir a la sucursal, en donde igualmente se pedirá una identificación oficial, recibos de nómina recientes y un comprobante de domicilio.

¿Cuáles son los horarios para presentarte en el Fonacot?

Desde el 3 y hasta el sábado 15 de noviembre, el Fonacot amplió sus horarios de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, mientras que los sábados estará abierto de 8:00 horas a 16:00 horas. Recuerda que las personas que trabajan en negocios no afiliados al organismo o que laboren por cuenta propia no podrán participar en este evento relacionado con El Buen Fin.