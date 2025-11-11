La planta ornamental que se pone como centro de mesa para atraer riqueza: se ve bellísima y dura mucho

Las plantas ornamentales tienen ventajas y desventajas , pero un motivo por el que muchas personas deciden decorar su casa con estas bellezas naturales es por los beneficios espirituales que se les atribuyen en distintas culturas: desde atraer la riqueza hasta fomentar el amor y la paz.

Por eso, dentro del Feng Shui existe una favorita que suele colocarse como centro de mesa y que se considera ideal para estas situaciones: la Pachira aquatica. Si no sabes cómo es, qué cuidados necesita o dónde colocarla exactamente, no te preocupes: aquí te contamos los detalles.

Por qué la Pachira aquatica, ‘el árbol del dinero’, se asocia con la fortuna según el Feng Shui

La Pachira aquatica, también conocida como castaño de Guayana, se relaciona con la atracción de abundancia dentro del Feng Shui debido a su simbolismo ligado al dinero, al crecimiento, al cuidado y a la estabilidad emocional y material.

(ESPECIAL/CANVA) La planta de dinero, Pachira aquatica, es fácil de cuidar.

Según esta creencia, el bienestar que representa no solo depende de su presencia, sino también de la forma en que se cuida. Se dice que purifica las energías y enseña el valor de la paciencia y la atención a los detalles.

¿Cómo se cuida la Pachira aquatica, el “árbol del dinero”?

Estas plantas nacen en el norte de Sudamérica y en Centroamérica, así que tener una en México es totalmente posible con los cuidados adecuados. De acuerdo con la biblioteca LuEsther T. Mertz —conocida por sus guías de plantas e investigaciones— esta especie tolera condiciones drásticas, pero solo si se coloca en un sitio adecuado.

(ESPECIAL/CANVA) La Pachira aquatica se puede poner como centro de mesa cuando está pequeña.

Los expertos recomiendan ponerla en un lugar donde reciba luz brillante indirecta; es decir, si quieres usarla como centro de mesa, asegúrate de que esté cerca de una ventana o, mejor aún, en el jardín o la terraza.

En cuanto al riego, necesita agua moderada y una maceta con orificios para drenar el exceso. Agrega agua cuando la tierra esté casi seca. También es importante mantenerla en un ambiente con una temperatura entre 18 y 29 grados C.

Otras plantas ornamentales que, según algunas creencias, atraen el dinero

La Pachira aquatica no es la única planta a la que se le atribuyen propiedades relacionadas con la abundancia . El portal de decoración de interiores El Mueble recomienda otras especies que algunas personas usan para potenciar las buenas energías:

Lavanda: Se asocia con ahuyentar malas energías.

Se asocia con ahuyentar malas energías. Pilea peperomioides: Según la cultura china, simboliza la abundancia y la prosperidad.

Según la cultura china, simboliza la abundancia y la prosperidad. Helecho macho: Se relaciona con la buena suerte y la protección familiar.

Se relaciona con la buena suerte y la protección familiar. Planta de jade: En el Feng Shui, representa prosperidad y bienestar económico.

Así que, si combinas estas plantas y las mantienes saludables, no solo tendrás un espacio lleno de vida en tu hogar, sino que también estarás sumando elementos que, de acuerdo con diversas tradiciones, ayudan a atraer buenas energías… y quizá hasta un poco de dinerito.