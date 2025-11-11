Este es el lugar donde no debes colocar el árbol de Navidad si quieres atraer dinero

Estamos a muy poco tiempo de que se arme el árbol de Navidad pero tienes que tener en cuenta que el lugar donde lo coloques es sumamente importante. No es algo que debas dejar al azar por lo que te vamos a contar todo lo que tienes que saber.

Ventaneando: Cena de Navidad 2024 [VIDEO] María Del Sol, Coque Muñiz y Axel Muñiz son nuestros invitados especiales de nuestra tradicional cena de Navidad 2024 en Ventaneando.

Ante esto el lugar te ayudará a atraer o alejar las energías por lo que debes prestarle atención. Si lo que quieres es llamar ala prosperidad y al amor o así también a ahuyentar las envidias y el mal de ojo debes colocarlo en ciertos lugares. Aquí nos vamos a centrar en atraer la abundancia y dinero.

Toma nota de lo que te vamos a contar sobre los lugares que tienen efectos energéticos negativos en cuestión de colocar el árbol de Navidad.

¿Dónde no debes colocar el árbol de Navidad en tu casa?

En la Navidad lo que se hace es priorizar el agradecimiento de lo que fue y los buenos deseos para lo que será. Es por esto que se debe dejar fluir la energía de manera positiva por lo que la ubicación de los elementos es importante. Donde no debes colocar el árbol de Navidad es en:

Zona noreste

Esta zona está relacionada con la escasez de recursos monetarios por lo que la zona elegida debe ser el sureste ya que se relaciona con la riqueza y la abundancia. Así es que ubica los puntos cardinales de tu casa, y localiza la zona noroeste para que sepas exactamente dónde no puedes ni considerar un espacio para tu árbol de Navidad.

Bajo las escaleras

No pongas el árbol debajo de las escaleras ya que es una zona donde la energía tiende a estancarse. No permite el flujo por ende impide el crecimiento de recursos.

Dentro de la cocina

Hay muchas personas que optan por colocar el árbol de Navidad en la cocina, pero este sitio es cerrado y caluroso por lo que no son propicios para atraer abundancia y dinero. Además las plantas naturales se ven afectadas por el calor.

Canva Coloca tu árbol de manera correcta.

En el dormitorio

El cuarto tampoco es un lugar adecuado debido a que es un espacio de descanso donde se debe evitar realizar actividades productivas y mucho menos debe haber amuletos relacionados con estas. Si quieres darle un toque navideño, busca decoraciones que le ayuden a cumplir su función, como almohadas o sábanas.