¡Imperdible!: abre un increíble parque con juegos, palapas y zonas de convivencia

Una gran noticia ha llegado para los mexicanos ya que acaba de abrir un nuevo parque que está diseñado con el objetivo de convertirse en un nuevo pulmón.

El mismo está edificando donde antes era un basurero y el La Reserva de León 450, donde puedes encontrar juegos para niños, palapas, zonas de convivencia y lo mejor es que es completamente gratis.

¿Qué tiene para ofrecer La Reserva León?

Primero tenemos que mencionar que este ha sido un proyecto del Municipio de León y por el momento se encuentra habilitado solo la primera parte. Allí encontrarás espacios para todas las edades, la actividad física y activación para pasar el tiempo libre, sin tener que pagar.

Actualmente el lugar dispone de una cancha, mesas, juegos para niños, equipo para entrenar o activarse, pista para trotar, algunas palapas, centro de interpretación ambiental, zonas educativas, baños, estacionamiento, andadores y muy pronto se podrá disfrutar de más instalaciones.

Además han realizado hincapié en que los espacios para caminar sean amplios, que los juegos sean seguros para los más pequeños, que haya buena iluminación y se tenga a disposición los servicios necesarios para mantenerlos en buenas condiciones.

El lugar está ubicado junto a la carretera León- San Francisco del Rincón, ejido Plan de Ayala, en el municipio de León, en Guanajuato. Comprende un poco más de 24 hectáreas, que antes era utilizada como basurero.

Este es uno de los parques metropolitanos que abre el gobierno de León y se tiene pensado abrir más ya que forma parte del proyecto de red de parques. El que ee abrirá próximamente es El Potrero.

Lo que se espera es que la Reserva León, se convierta en un pulmón de León, pues el objetivo de convertir el basurero en un parque es que haya más espacios verdes que no contaminen sino que aportan oxígeno y un buen espacio para los vecinos.