¡Hazlo tierno! Este es el prompt de IA perfecto para convertirte a ti y a tu mascota en adorables peluches

Uno de los usos que más ha encontrado la gente en la IA es transformar sus fotografías en una versión completamente diferente que incluso raye en la fantasía, pero manteniendo la esencia. Las redes están llenas de usuarios que se transforman junto a sus mascotas en tiernos muñecos de peluche, con resultados tan realistas que parecen sacados de una tienda de juguetes.

El nuevo trend de IA: convertirte en peluche con tu mascota

Este trend combina el poder de los generadores de imagen con un prompt muy específico que logra ese acabado esponjoso, con texturas suaves y ojos grandes. Lo mejor: puedes hacerlo con tu gato, perro, conejo o cualquier animal que ames.

El prompt para convertirte en peluche con tu mascota

Si quieres lograrlo, aquí te compartimos un prompt base que puedes usar en herramientas de IA generativa (como DALL·E, Gemini o Chat GPT) para lograr ese look adorable:

Crea una imagen. Conviértenos a mi perro y a mí en peluches. Que la imagen que crees debe mantener la esencia, pose y encuadre de la foto original. Las texturas deben ser detalladas, adorables, estética de peluche ultrarrealista, alta resolución, composición cinematográfica. Mi perro debe ser una versión idéntica, pero de peluche, mientras que yo (la persona) debo ser un oso de peluche.

Si te quieres poner creativo y modificar un poco la imagen, puedes personalizarlo agregando detalles como:



“Que estemos en una habitación llena de peluches”

“Que estemos usando bufandas”

“Que la imagen tenga temática navideña”

Tips para mejores resultados

La inteligencia artificial no es perfecta, así que recuerda seguir estos tips para tener mejores resultados:



Sube una foto tuya y de tu mascota juntos, mirando a cámara.

Que la imagen no esté muy saturada de objetos, personas y animales para que no se confunda la IA.

Cuida la iluminación: las imágenes claras y bien enfocadas funcionan mejor.

Lo importante es divertirse y recuerda que, si algo no te gusta, puedes adaptar el texto para que tengas los resultados deseados.

