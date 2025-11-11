Acusan a actriz por matar a su pareja para casarse con su hijastro

El mundo del cine se encuentra consternado tras la detención de una famosa actriz de 45 años, que está acusada de haber participada en el asesinato de su ex pareja sentimental. La principal hipótesis es que habría matado a su ex esposo por la relación amorosa que estaba teniendo con el hijo de la víctima.

La actriz en cuestión es Devyn Michaels, quien habría asesinado de manera premeditada a su ex pareja sentimental, Jonathan Willette. La mujer fue vinculada con Daviere Willette, hijo del fallecido.

¿Qué se sabe del asesinato de la ex pareja de la actriz?

Los medios internacionales se hicieron eco de la detención de la actriz de cine para adultos Devyn Michaels. La mujer está enfrentando un juicio por la muerte de Jonathan Willette. La víctima fue hallada sin vida con huellas de violencia.

Ante esta situación es que la actriz está acusada de tomar la decisión de matar a su ex pareja por la relación que mantenía con Deviere Willette, hijo de la víctima. Las investigaciones detallan que la pareja mantenía en secreto su relación y su ex se oponía.

De acuerdo a lo que manifestó Devyn Michaels, el crimen sucedió luego de que su ex pareja, intentara agredirla sexualmente y ella actuó en defensa propia. Sin embargo, todo indicaría que el crimen fue premeditado por la mujer para seguir con su actual noviazgo.

Lawyers described this case as a "wild ride."



- Devyn Michaels, a 45-year-old former adult film actress, is accused of murdering Johnathan Willette, the 47-year-old father of her two children, in Henderson, Nevada, in 2023.

- Prosecutors allege Michaels decapitated Willette… pic.twitter.com/98TeDRaBEW — Revelation of 👺 &🍕 (@most271k) November 7, 2025

¿Qué dijo el hijo de la víctima?

Deviere Willette, hijo de la víctima testificó a favor de su pareja Devyn Michaels. Así también manifestó que su padre era abusivo. Todo indicaría que la actriz y el joven llevaban meses de relación y posteriormente ocurrió el crimen.

Algunos sitios internacionales manifiestan que Devyn Michaels, habría golpeado y asesinado a su ex pareja sentimental, Jonathan Willette. El móvil del crimen sería que Jonathan Willette se oponía a la actual relación sentimental entre su hijo, Deviere Willette, con quien anteriormente tenía un noviazgo.