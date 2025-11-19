La plaza de CDMX que tiene más variedad y a precios más accesibles, según la IA

Una de las ventajas principales de la CDMX son los centros comerciales que hay en cada Alcaldía, cada uno acondicionado con tiendas, restaurantes, supermercados, bancos, cines, entre otras amenidades. Aunque cuando se trata de una plaza que tenga todo en un solo lugar y que además no sea tan caro, hay una que se lleva el primer lugar.

Se trata de Encuentro Ocenía, que aunque es relativamente nueva, se ha convertido en la preferida de muchos por lo accesible que es, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. Este parámetro considera aspectos como los precios, conectividad y variedad de comercios, lo que en conjunto la hacen una opción más factible para gran parte de los clientes.

¿Qué tiendas hay en Encuentro Oceanía?

Algo que distingue a esta plaza de CDMX, es que es mucho más grande que otros consorcios, lo que facilita considerablemente la distribución de comercios, ya sea en locales establecidos o con pequeñas islas entre los pasillos. Lo mejor es que tiene opciones para todos los bolsillos, pues hay marcas de retail hasta un tanto más exclusivas, sin llegar a ser tan caras como las líneas de lujo.

Canva En la CDMX existe una plaza que aunque se inauguró hace poco, ha ganado popularidad entre los clientes

Algunos de los establecimientos que pueden encontrarse, son:



H&M

Pull & Bear

Bershka

Stradivarius

Cuidado con el perro

Shasa

Vans

IKEA

Levis

TAF

New Era

Innova Sport

Ferrioni

Baby Creisy

Pandora

Timberland

Carter's

Además de ser una alternativa factible para hacer compras de todo tipo, también es un buen plan para pasar la tarde en la plaza comiendo un helado, ir a alguno de sus restaurantes o ver los estrenos en sus salas de cine. Por lo que es ideal para aprovechar un día libre sin perder tiempo entre traslados, como generalmente ocurre en la CDMX.

Cómo llegar a Encuentro Oceanía, la plaza de CDMX que tiene variedad de tiendas y es barata

Otro punto a favor de este centro comercial que la IA catalogó como el más completo de la Ciudad de México, es que es muy fácil llegar a sus instalaciones. Esto ya que a pesar de que no está en una zona céntrica como Parque Delta, tiene diversas vías de acceso para ir en auto o en transporte público.

Instagram. @encuentrooceania Esta plaza de CDMX está muy cerca del metro Romero Rubio

La dirección exacta es: Av. del Peñón 355, Moctezuma 2da Sección. Venustiano Carranza, CDMX, 15530. La estación de metro más cercana a Encuentro Oceanía es Romero Rubio, de la línea B. También es posible llegar desde Oceanía de la línea 5. Mientras que en coche se debe tomar Avenida Central con dirección a Ciudad Azteca, por la intersección de Avenida Oceanía.