Por qué nunca deberías preguntarle a tu hijo cómo le fue en la escuela: las otras 3 preguntas que hacer en cambio

"¿Cómo te fue en la escuela?" es una de las frases más repetidas por los padres al final del día, pero también una de las menos efectivas. Según expertos en educación y psicología infantil, esta pregunta suele generar respuestas automáticas y cerradas, como “bien” o “normal”, que no permiten conocer realmente cómo se sintió tu hijo durante su jornada.

La razón es simple: los niños, especialmente los más pequeños, necesitan preguntas más concretas y emocionales para expresar lo que vivieron. De lo contrario, el diálogo se convierte en rutina y no en una oportunidad para conectar, según explicó la psicoterapeuta Amy Morin en CNBC.

En lugar de esa consulta genérica, la especialista recomienda probar con estas tres alternativas:



¿Qué fue lo mejor de tu día?

¿De qué error aprendiste hoy?

¿De quién estás orgulloso hoy?

Canva

Estas preguntas, de acuerdo a la trabajadora social, abren la puerta a conversaciones más sinceras, fortalecen el vínculo entre padres e hijos y enseñan a los pequeños a expresar sus emociones de forma natural. "Lo importante no es solo saber cómo les fue, sino cómo se sintieron", comentó Morin.

Esto debes tener en cuenta a la hora de conversar con tu hijo

Por otra parte, existen ciertos aspectos clave que debes tener en cuenta al conversar con tu hijo, según recomiendan especialistas en comunicación familiar. Entre ellos, mencionaron:

