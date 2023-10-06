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FOTOS | Cancelan a Eugenio Derbez, ¡se enoja porque no quieren trabajarle gratis!

En redes sociales, critican a Eugenio Derbez, ¡pues no quiere pagarle a becarios! Quiere que trabajen gratis para él. Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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