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FOTOS | Cardíaca competencia individual en Semifinal Exatlón All Star.

Los cuatro mejores de la temporada se enfrentan en la emocionante semifinal Exatlón All Star. David Juárez “La Bestia” se convirtió en el último eliminado.

Por: Redacción Azteca UNO

David Juárez es eliminado Exatlón México.
Recorrido de David Juárez Exatlón México.
Koke Guerrero vs Heliud Pulido por blindaje Exatlón México.
Recorrido de Koke Guerrero Exatlón México.
Esfuerzo de Mati Álvarez Exatlón México.
Mati Álvarez vs David Juárez Exatlón México.
Antonio Rosique inicia último blindaje Exatlón México.
Semifinalistas del equipo azul Exatlón México.
Semifinalistas del equipo rojo Exatlón México.
David Juárez y Antonio Rosique Exatlón México.
Exatlón City y recorrido de atletas Exatlón México.
Antonio Rosique con semifinalistas Exatlón México.
La Bestia vs Hechicero Exatlón México.
Mati Álvarez y Heliud Pulido celebrando Exatlón México.
Fuerza de Koke Guerrero Exatlón México.
Último duelo de eliminación Exatlón México.
Tiro de poder de Heliud Pulido Exatlón México.
Concentración en duelo de eliminación Exatlón México.
Mati Álvarez en circuito dorado por blindaje Exatlón México.
Carrera de David Juárez Exatlón México.
Carrera de Heliud Pulido Exatlón México.
Tiro de poder de Koke Guerrero Exatlón México.
Concentración de Koke Guerrero Exatlón México.
Tiro de poder de Mati Álvarez Exatlón México.
Concentración de David Juárez Exatlón México.
Rosique en pista urbana Exatlón México.
Heliud Pulido apoyando en eliminación Exatlón México.
Rosique inicia la Semifinal Exatlón México.
Koke Guerrero vs David Juárez por blindaje Exatlón México.
Fuerza de Heliud Pulido Exatlón México.
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David Juárez es eliminado Exatlón México.
Recorrido de David Juárez Exatlón México.
Koke Guerrero vs Heliud Pulido por blindaje Exatlón México.
Recorrido de Koke Guerrero Exatlón México.
Esfuerzo de Mati Álvarez Exatlón México.
Mati Álvarez vs David Juárez Exatlón México.
Antonio Rosique inicia último blindaje Exatlón México.
Semifinalistas del equipo azul Exatlón México.
Semifinalistas del equipo rojo Exatlón México.
David Juárez y Antonio Rosique Exatlón México.
Exatlón City y recorrido de atletas Exatlón México.
Antonio Rosique con semifinalistas Exatlón México.
La Bestia vs Hechicero Exatlón México.
Mati Álvarez y Heliud Pulido celebrando Exatlón México.
Fuerza de Koke Guerrero Exatlón México.
Último duelo de eliminación Exatlón México.
Tiro de poder de Heliud Pulido Exatlón México.
Concentración en duelo de eliminación Exatlón México.
Mati Álvarez en circuito dorado por blindaje Exatlón México.
Carrera de David Juárez Exatlón México.
Carrera de Heliud Pulido Exatlón México.
Tiro de poder de Koke Guerrero Exatlón México.
Concentración de Koke Guerrero Exatlón México.
Tiro de poder de Mati Álvarez Exatlón México.
Concentración de David Juárez Exatlón México.
Rosique en pista urbana Exatlón México.
Heliud Pulido apoyando en eliminación Exatlón México.
Rosique inicia la Semifinal Exatlón México.
Koke Guerrero vs David Juárez por blindaje Exatlón México.
Fuerza de Heliud Pulido Exatlón México.
David Juárez es eliminado Exatlón México.
Recorrido de David Juárez Exatlón México.
Koke Guerrero vs Heliud Pulido por blindaje Exatlón México.
Recorrido de Koke Guerrero Exatlón México.
Esfuerzo de Mati Álvarez Exatlón México.
Mati Álvarez vs David Juárez Exatlón México.
Antonio Rosique inicia último blindaje Exatlón México.
Semifinalistas del equipo azul Exatlón México.
Semifinalistas del equipo rojo Exatlón México.
David Juárez y Antonio Rosique Exatlón México.
Exatlón City y recorrido de atletas Exatlón México.
Antonio Rosique con semifinalistas Exatlón México.
La Bestia vs Hechicero Exatlón México.
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Fuerza de Koke Guerrero Exatlón México.
Último duelo de eliminación Exatlón México.
Tiro de poder de Heliud Pulido Exatlón México.
Concentración en duelo de eliminación Exatlón México.
Mati Álvarez en circuito dorado por blindaje Exatlón México.
Carrera de David Juárez Exatlón México.
Carrera de Heliud Pulido Exatlón México.
Tiro de poder de Koke Guerrero Exatlón México.
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