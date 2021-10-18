FOTOS: Carreras honorables con presea invaluable del Exatlón.

Ximena Duggan se acercó con Marysol Cortés y Macky González pues tienen duda de las supuestas estadísticas que Osirys López ha mantenido actualizadas pues tienen la creencia de que Tanya Núñez tenía menor puntaje que Duggan ya que Koke Guerrero fue el encargado de anunciar que Duggan debía asistir al duelo de eliminación.

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Macky González no dudó en reunir a sus compañeros para expresar que no estaban conformes con la decisión de mandar a Duggan a eliminación. David Juárez “La Bestia” propuso votación fría y concreta para evitar futuros malentendidos.

Exatlón rinde tributo a Steph Gómez con medalla: “Antorcha Humana”.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y Conquistadores para disputar la medalla de tributo a Steph Gómez “Antorcha Humana”, una medalla que honra y rinde tributo a la descomunal atleta siendo la “más poderosa” al otorgarle 2 vidas para duelo de eliminación.

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Las atletas del equipo azul derrotaron por completo a las integrantes de Guardianes y consiguen la poderosa medalla con tributo a Steph Gómez. Los integrantes de ambos equipos se enfrentaron por la medalla varonil, finalmente el equipo de Conquistadores consiguió ambas preseas y rindieron tributo en ceremonia.

Guardianes defienden, Conquistadores atacan para quedarse con La Fortaleza del Exatlón.

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Antonio Rosique recibió a Conquistadores y a Guardianes, brindó palabras de motivación ante una situación que había calentado los ánimos entre los atletas. Nuevamente rojos y azules se enfrentan para disputar la posición estratégica del Exatlón.

El Circuito Dorado del Exatlón fue testigo de una feroz competencia entre azules y rojos. Una reñida batalla con cardiacas carreras y puntaje fenomenal en el que finalmente el equipo de Guardianes resultó victorioso y nuevamente disfrutará de la posición estratégica del Exatlón.

En la tercera edición del Derby Prime Time del Exatlón, Alan Mendoza nuevamente resultó ser el atleta con mayor puntaje del equipo rojo mientras que Koke Guerrero superó a David Juárez “La Bestia” y se enfrentó contra Alan. En su debut, Koke derrotó a Alan y ganó los primeros mil dólares.

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