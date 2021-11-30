FOTOS | Exatlón con emoción al límite en juego internacional.

El equipo de Guardianes perdió La Fortaleza del Exatlón y regresó al Campamento para enfrentarse a su prueba adicional. Tenían que buscar la llave correcta en los alrededores del Campamento del Exatlón para poder entrar a descansar a la choza.

Te puede interesar: Emotiva videollamada entre atletas y familiares en Exatlón.

Yusef Farah, Koke Guerrero y Tanya Núñez felicitaron a Mariana Khalil por su asombrosa participación en la batalla por La Fortaleza. Además de conocer la posición estratégica, Mariana fue lanzada a la alberca para refrescarse un poco.

Las lágrimas se hicieron presentes en Exatlón.

Nataly Gutiérrez, reveló ante sus compañeros que perder nuevamente la videollamada la frustra demasiado pues extraña a su hija y quiere verla para saber si está bien. Mientras el equipo azul de Conquistadores se reunió en la sala de La Fortaleza del Exatlón para disfrutar su videollamada con sus seres queridos.

Ramiro Garza logró ver a su familia en videollamada y reveló que casi lloraba al escuchar que su padre aceptó el reto que pactaron antes de que Ramiro entrara al Exatlón. Ximena Duggan no pudo contener sus lágrimas al ver a su familia en la pantalla, confesó ante cámaras que si hubiera podido cruzar la pantalla y darles un abrazo, lo haría sin dudar.

Te puede interesar: La emoción de las apuestas se hizo presente en ceremonia de Exatlón.

Duelo triangulado en Exatlón.

Antonio Rosique recibió a los tres equipos en la Alberca Olímpica del Exatlón para disputar la emocionante batalla internacional entre rojos, azules y amarillos. Mateo Carvajal aceptó el reto de Jahir Ocampo para raparse la cabellera. Tanya Núñez retó a Valentina Ortíz del equipo colombiano a teñirse el cabello pero rechazó la apuesta a lo que Gabi Sánchez aceptó en nombre de su compañera.

Te puede interesar: Duelo triangulado con distintos tiros de poder en Exatlón.

Después de emocionantes carreras entre rojos, amarillos y azules, el equipo de Guardianes consiguió el triunfo absoluto al conseguir los diez puntos necesarios. Ramiro venció a Emilio, Tanya a Gabi y Jahir a Mateo, así que los atletas derrotados tendrán que cumplir su apuesta en Exatlón.

Mira la galería completa de: Exatlón con emoción al límite en juego internacional.

