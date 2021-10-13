FOTOS: Exatlón vive momentos de emoción, adrenalina y tensión.

Tras la noticia que Marysol Cortés recibió, solicitó una visita rápida a los mares del Exatlón para recordar y despedir a su abuelita. Marysol confesó que se siente afortunada de compartir muchos momentos de alegría con su abuelita.

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Daniel Vargas reveló ante cámaras que en una competencia internacional recibió la llamada de sus familiares pues iban a operar a su abuelita en una riesgosa operación a lo que Daniel le dedicó su participación en competencia.

Guardianes y Conquistadores se solidarizaron con Marysol Cortés y compartieron sus experiencias con temas relacionados a la sensibilidad y batallas en familia. Ramiro Garza y David Juárez “La Bestia” fueron los únicos que asistieron a la fiesta exclusiva de la recompensa del Duelo De Los Enigmas.

Sorprendente participación de Osirys López en Exatlón.

La Ruta De Los Campeones del Exatlón recibió a los atletas de ambos equipos para disputar la insignia que les da la oportunidad de asistir a la final de la NBA. Los diez atletas de ambos equipos protagonizaron una reñida batalla de velocidad.

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Después de una trepidante competencia entre rojos y azules, Alan Mendoza resultó victorioso al derrotar a Osirys López en una vibrante competencia de muerte súbita para la segunda insignia de la Ruta De Los Campeones del Exatlón.

En una épica entrada, Antonio Rosique recibió a Guardianes y Conquistadores en el Circuito De Los Contenedores ya que ambos equipos se iban a batir en la Batalla Colosal del Exatlón para ganar el centro de entretenimiento personalizado por Rosique.

Batalla Colosal entre Guardianes y Conquistadores de Exatlón.

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Finalmente el equipo de Guardianes consiguió el triunfo absoluto con una amplia ventaja de seis puntos en el marcador final. Alan Mendoza y David Juárez “La Bestia” se enfrentaron en la última carrera del Derby Prime Time por los últimos mil dólares.

Alan Mendoza derrotó por completo a “La Bestia” y consiguió los tres mil dólares de la segunda edición del Derby Prime Time del Exatlón.

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