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FOTOS | Historia de un atleta fue eliminada de Exatlón 28 abril 2022.

El top 5 de All Star se enfrenta al segundo selectivo en el circuito de fuerza. Lamentablemente Evelyn Guijarro resultó ser la atleta eliminada de Exatlón.

Por: Redacción Azteca UNO

Evelyn Guijarro es eliminada Exatlón México.
Tiro de poder de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Mati Álvarez observa duelo Exatlón México.
Tiro de poder de David Juárez Exatlón México.
Celebración de David Juárez Exatlón México.
Antonio Rosique da inicio al segundo selectivo Exatlón México.
La Bestia saliendo de alberca Exatlón México.
Evelyn Guijarro y Mati Álvarez en circuito Exatlón México.
Esfuerzo de Heliud Pulido Exatlón México.
Rosique da inicio al selectivo Exatlón México.
Mati Álvarez en tobogán Exatlón México.
David Juárez vs Koke Guerrero Exatlón México.
Koke Guerrero vs David Juárez Exatlón México.
Esfuerzo de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Carrera de Mati Álvarez Exatlón México.
Fuerza de Heliud Pulido Exatlón México.
Fuerza de Koke Guerrero Exatlón México.
Top 2 atletas rojos Exatlón México.
Top 3 atletas azules Exatlón México.
Koke Guerrero vs Heliud Pulido Exatlón México.
Atletas concentrados en eliminación Exatlón México.
Tiros de poder en eliminación Exatlón México.
Evelyn Guijarro con atletas rojos Exatlón México.
Carrera de Evelyn Guijarro y David Juárez Exatlón México.
David Juárez vs Evelyn Guijarro Exatlón México.
Antonio Rosique inicia duelo de eliminación Exatlón México.
Heliud Pulido animando la eliminación Exatlón México.
Evelyn Guijarro en circuito Exatlón México.
Despedida de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Rosique en pista de equilibrio Exatlón México.
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Evelyn Guijarro es eliminada Exatlón México.
Tiro de poder de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Mati Álvarez observa duelo Exatlón México.
Tiro de poder de David Juárez Exatlón México.
Celebración de David Juárez Exatlón México.
Antonio Rosique da inicio al segundo selectivo Exatlón México.
La Bestia saliendo de alberca Exatlón México.
Evelyn Guijarro y Mati Álvarez en circuito Exatlón México.
Esfuerzo de Heliud Pulido Exatlón México.
Rosique da inicio al selectivo Exatlón México.
Mati Álvarez en tobogán Exatlón México.
David Juárez vs Koke Guerrero Exatlón México.
Koke Guerrero vs David Juárez Exatlón México.
Esfuerzo de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Carrera de Mati Álvarez Exatlón México.
Fuerza de Heliud Pulido Exatlón México.
Fuerza de Koke Guerrero Exatlón México.
Top 2 atletas rojos Exatlón México.
Top 3 atletas azules Exatlón México.
Koke Guerrero vs Heliud Pulido Exatlón México.
Atletas concentrados en eliminación Exatlón México.
Tiros de poder en eliminación Exatlón México.
Evelyn Guijarro con atletas rojos Exatlón México.
Carrera de Evelyn Guijarro y David Juárez Exatlón México.
David Juárez vs Evelyn Guijarro Exatlón México.
Antonio Rosique inicia duelo de eliminación Exatlón México.
Heliud Pulido animando la eliminación Exatlón México.
Evelyn Guijarro en circuito Exatlón México.
Despedida de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Rosique en pista de equilibrio Exatlón México.
Evelyn Guijarro es eliminada Exatlón México.
Tiro de poder de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Mati Álvarez observa duelo Exatlón México.
Tiro de poder de David Juárez Exatlón México.
Celebración de David Juárez Exatlón México.
Antonio Rosique da inicio al segundo selectivo Exatlón México.
La Bestia saliendo de alberca Exatlón México.
Evelyn Guijarro y Mati Álvarez en circuito Exatlón México.
Esfuerzo de Heliud Pulido Exatlón México.
Rosique da inicio al selectivo Exatlón México.
Mati Álvarez en tobogán Exatlón México.
David Juárez vs Koke Guerrero Exatlón México.
Koke Guerrero vs David Juárez Exatlón México.
Esfuerzo de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Carrera de Mati Álvarez Exatlón México.
Fuerza de Heliud Pulido Exatlón México.
Fuerza de Koke Guerrero Exatlón México.
Top 2 atletas rojos Exatlón México.
Top 3 atletas azules Exatlón México.
Koke Guerrero vs Heliud Pulido Exatlón México.
Atletas concentrados en eliminación Exatlón México.
Tiros de poder en eliminación Exatlón México.
Evelyn Guijarro con atletas rojos Exatlón México.
Carrera de Evelyn Guijarro y David Juárez Exatlón México.
David Juárez vs Evelyn Guijarro Exatlón México.
Antonio Rosique inicia duelo de eliminación Exatlón México.
Heliud Pulido animando la eliminación Exatlón México.
Evelyn Guijarro en circuito Exatlón México.
Despedida de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Rosique en pista de equilibrio Exatlón México.
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