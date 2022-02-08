FOTOS | Mati Álvarez y Heber Gallegos consiguen medalla Exatlón.

El equipo rojo regresó a La Fortaleza del Exatlón tras haber triunfado en el duelo por la posición estratégica. Los integrantes del equipo azul tuvieron que enfrentarse al deshuesadero de autos para buscar la llave correcta que abría las puertas del Campamento.

Nataly Gutiérrez confesó que fue difícil y frustrante estar en la banca sin poder aportar a su equipo pero que ya se sentía mejor para competir. Zudikey Rodríguez reveló ante cámaras que apoyará a Nataly a pesar de todo, pues su accidente es importante.

Rojos y azules se reunieron con Antonio Rosique en el circuito biométrico del Exatlón para competir contra el reloj y conseguir una de las dos medallas convencionales que se pusieron en juego. Mati Álvarez y Heber Gallegos consiguieron la victoria de dicha competencia.

Rosique, la máxima autoridad del Exatlón recibió a ambos equipos en el patio de contenedores para dar inicio a la Batalla Colosal por una jugosa recompensa, salir al mejor club nocturno del Caribe en Punta Cana. Con un aplastante marcador, el equipo escarlata logró el triunfo con ocho puntos de ventaja.