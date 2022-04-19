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FOTOS | Prueba individual por automóvil de la Batalla Colosal Exatlón.

La escuadra azul se esforzó al máximo y ganó la Batalla Colosal Exatlón. En la prueba individual Javi Márquez ganó el increíble automóvil.

Por: Redacción Azteca UNO

Duelo cruzado entre Javi Márquez y Mati Álvarez Exatlón México.
Antonio Rosique da inicio al juego Exatlón México.
David Juárez vs Javi Márquez Exatlón México.
Celebración de Koke Guerrero Exatlón México.
Equipo rojo por premio Exatlón México.
Equipo azul por premio Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Mati Álvarez Exatlón México.
Esfuerzo de Heliud Pulido Exatlón México.
Javi Márquez celebrando Exatlón México.
Carrera de La Bestia Exatlón México.
Salto de longitud de Mati Álvarez Exatlón México.
Koke Guerrero y Pato Araujo en Tirolesas Exatlón México.
Recorrido de Pato Araujo Exatlón México.
La Bestia vs Big Papi Exatlón México.
Mati Álvarez y Evelyn Guijarro en pista Exatlón México.
Atletas celebrando Exatlón México.
Carrera de Pato Araujo Exatlón México.
Pato Araujo y Koke Guerrero en las tirolesas Exatlón México.
Mati Álvarez saliendo de alberca Exatlón México.
Recorrido de La Bestia en pista urbana Exatlón México.
Celebración de Pato Araujo Exatlón México.
Rosique inicia juego Exatlón México.
Recorrido en pista urbana Exatlón México.
Javi Márquez y Pato Araujo en tirolesas Exatlón México.
David Juárez en tirolesas Exatlón México.
Esfuerzo de Javi Márquez Exatlón México.
Carrera de Koke Guerrero Exatlón México.
Esfuerzo de atletas azules Exatlón México.
Rosique inicia Batalla Colosal Exatlón México.
Javi Márquez triunfando Exatlón México.
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Duelo cruzado entre Javi Márquez y Mati Álvarez Exatlón México.
Antonio Rosique da inicio al juego Exatlón México.
David Juárez vs Javi Márquez Exatlón México.
Celebración de Koke Guerrero Exatlón México.
Equipo rojo por premio Exatlón México.
Equipo azul por premio Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Mati Álvarez Exatlón México.
Esfuerzo de Heliud Pulido Exatlón México.
Javi Márquez celebrando Exatlón México.
Carrera de La Bestia Exatlón México.
Salto de longitud de Mati Álvarez Exatlón México.
Koke Guerrero y Pato Araujo en Tirolesas Exatlón México.
Recorrido de Pato Araujo Exatlón México.
La Bestia vs Big Papi Exatlón México.
Mati Álvarez y Evelyn Guijarro en pista Exatlón México.
Atletas celebrando Exatlón México.
Carrera de Pato Araujo Exatlón México.
Pato Araujo y Koke Guerrero en las tirolesas Exatlón México.
Mati Álvarez saliendo de alberca Exatlón México.
Recorrido de La Bestia en pista urbana Exatlón México.
Celebración de Pato Araujo Exatlón México.
Rosique inicia juego Exatlón México.
Recorrido en pista urbana Exatlón México.
Javi Márquez y Pato Araujo en tirolesas Exatlón México.
David Juárez en tirolesas Exatlón México.
Esfuerzo de Javi Márquez Exatlón México.
Carrera de Koke Guerrero Exatlón México.
Esfuerzo de atletas azules Exatlón México.
Rosique inicia Batalla Colosal Exatlón México.
Javi Márquez triunfando Exatlón México.
Duelo cruzado entre Javi Márquez y Mati Álvarez Exatlón México.
Antonio Rosique da inicio al juego Exatlón México.
David Juárez vs Javi Márquez Exatlón México.
Celebración de Koke Guerrero Exatlón México.
Equipo rojo por premio Exatlón México.
Equipo azul por premio Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Mati Álvarez Exatlón México.
Esfuerzo de Heliud Pulido Exatlón México.
Javi Márquez celebrando Exatlón México.
Carrera de La Bestia Exatlón México.
Salto de longitud de Mati Álvarez Exatlón México.
Koke Guerrero y Pato Araujo en Tirolesas Exatlón México.
Recorrido de Pato Araujo Exatlón México.
La Bestia vs Big Papi Exatlón México.
Mati Álvarez y Evelyn Guijarro en pista Exatlón México.
Atletas celebrando Exatlón México.
Carrera de Pato Araujo Exatlón México.
Pato Araujo y Koke Guerrero en las tirolesas Exatlón México.
Mati Álvarez saliendo de alberca Exatlón México.
Recorrido de La Bestia en pista urbana Exatlón México.
Celebración de Pato Araujo Exatlón México.
Rosique inicia juego Exatlón México.
Recorrido en pista urbana Exatlón México.
Javi Márquez y Pato Araujo en tirolesas Exatlón México.
David Juárez en tirolesas Exatlón México.
Esfuerzo de Javi Márquez Exatlón México.
Carrera de Koke Guerrero Exatlón México.
Esfuerzo de atletas azules Exatlón México.
Rosique inicia Batalla Colosal Exatlón México.
Javi Márquez triunfando Exatlón México.
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