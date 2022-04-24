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FOTOS | ¿Quién es el eliminado de Exatlón All Star del 24 abril 2022?

El conjunto escarlata triunfa en las tres series por la supervivencia, después de 12 semanas llenas de aventura, Javi Márquez es eliminado de Exatlón All Star.

Por: Redacción Azteca UNO

Javi Márquez es eliminado en la semana 12 Exatlón México.
Antonio Rosique da inicio a Supervivencia Exatlón México.
Evelyn Guijarro en tobogán Exatlón México.
Atletas rojos en circuito Exatlón México.
Todo el apoyo para Javi Márquez Exatlón México.
Atletas azules en circuito Exatlón México.
Esfuerzo en circuito de Pato Araujo Exatlón México.
Recorrido en circuito de Mati Álvarez Exatlón México.
Recorrido de David Juárez Exatlón México.
Javi Márquez vs Mati Álvarez Exatlón México.
Rosique en circuito de la playa Exatlón México.
Javi Márquez en eliminación Exatlón México.
Koke Guerrero en tobogán Exatlón México.
Mati Álvarez vs Koke Guerrero Exatlón México.
Esfuerzo de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Recorrido de Javi Márquez Exatlón México.
Esfuerzo de David Juárez Exatlón México.
Evelyn Guijarro en eliminación Exatlón México.
David Juárez en eliminación Exatlón México.
Celebración de Heliud Pulido Exatlón México.
Heliud Pulido en tiro de poder Exatlón México.
Esfuerzo de atletas azules Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Javi Márquez Exatlón México.
Antonio Rosique anuncia al eliminado Exatlón México.
Tiro de poder de Koke Guerrero Exatlón México.
Concentración de Pato Araujo Exatlón México.
Recorrido de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Antonio Rosique da inicio al duelo de Eliminación Exatlón México.
Concentración en tiro de Heliud Pulido Exatlón México.
Atletas abrazando a Javi Márquez Exatlón México.
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Javi Márquez es eliminado en la semana 12 Exatlón México.
Antonio Rosique da inicio a Supervivencia Exatlón México.
Evelyn Guijarro en tobogán Exatlón México.
Atletas rojos en circuito Exatlón México.
Todo el apoyo para Javi Márquez Exatlón México.
Atletas azules en circuito Exatlón México.
Esfuerzo en circuito de Pato Araujo Exatlón México.
Recorrido en circuito de Mati Álvarez Exatlón México.
Recorrido de David Juárez Exatlón México.
Javi Márquez vs Mati Álvarez Exatlón México.
Rosique en circuito de la playa Exatlón México.
Javi Márquez en eliminación Exatlón México.
Koke Guerrero en tobogán Exatlón México.
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Recorrido de Javi Márquez Exatlón México.
Esfuerzo de David Juárez Exatlón México.
Evelyn Guijarro en eliminación Exatlón México.
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Evelyn Guijarro vs Javi Márquez Exatlón México.
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