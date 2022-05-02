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FOTOS | ¿Quién ganó Exatlón All Star 1 de mayo del 2022?

Koke Guerrero ganó Exatlón All Star, se convirtió en el campeón absoluto de la Gran Final. Heliud Pulido y Mati Álvarez no consiguieron derrotar al atleta azul.

Por: Redacción Azteca UNO

Koke Guerrero campeón All Star Exatlón México.
Concentración de atletas Exatlón México.
Entrega de trofeo Exatlón México.
Mati Álvarez y Koke Guerrero Exatlón México.
Heliud Pulido vs Koke Guerrero Exatlón México.
Familia de Heliud Pulido 1 mayo 2022 Exatlón México.
Finalistas y sus familias Exatlón México.
Celebración de Koke Guerrero Exatlón México.
Carrera de Heliud Pulido Exatlón México.
Todos abrazando a Mati Álvarez Exatlón México.
Celebración de Máti Álvarez Exatlón México.
Heliud Pulido vs Koke Guerrero Exatlón México.
Mati Álvarez agradecida Exatlón México.
Rosique inicia la gran final Exatlón México.
Koke Guerrero vs Heliud Pulido Exatlón México.
Celebración de azules Exatlón México.
Circuito del tobogán Exatlón México.
Familia de Mati Álvarez Exatlón México.
Koke Guerrero celebrando punto Exatlón México.
Heliud en circuito de tobogán Exatlón México.
Atletas rojos concentrados Exatlón México.
Tiro de poder de Mati Álvarez Exatlón México.
Mati Álvarez y Antonio Rosique Exatlón México.
Novia de Koke Guerrero Exatlón México.
Mati Álvarez se esforzó al máximo Exatlón México.
Tiro de poder de Koke Guerrero Exatlón México.
Black Panther preparado Exatlón México.
Hechicero del aire preparado Exatlón México.
Terminator preparada Exatlón México.
Antonio Rosique da inicio a la Gran Final Exatlón México.
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Koke Guerrero campeón All Star Exatlón México.
Concentración de atletas Exatlón México.
Entrega de trofeo Exatlón México.
Mati Álvarez y Koke Guerrero Exatlón México.
Heliud Pulido vs Koke Guerrero Exatlón México.
Familia de Heliud Pulido 1 mayo 2022 Exatlón México.
Finalistas y sus familias Exatlón México.
Celebración de Koke Guerrero Exatlón México.
Carrera de Heliud Pulido Exatlón México.
Todos abrazando a Mati Álvarez Exatlón México.
Celebración de Máti Álvarez Exatlón México.
Heliud Pulido vs Koke Guerrero Exatlón México.
Mati Álvarez agradecida Exatlón México.
Rosique inicia la gran final Exatlón México.
Koke Guerrero vs Heliud Pulido Exatlón México.
Celebración de azules Exatlón México.
Circuito del tobogán Exatlón México.
Familia de Mati Álvarez Exatlón México.
Koke Guerrero celebrando punto Exatlón México.
Heliud en circuito de tobogán Exatlón México.
Atletas rojos concentrados Exatlón México.
Tiro de poder de Mati Álvarez Exatlón México.
Mati Álvarez y Antonio Rosique Exatlón México.
Novia de Koke Guerrero Exatlón México.
Mati Álvarez se esforzó al máximo Exatlón México.
Tiro de poder de Koke Guerrero Exatlón México.
Black Panther preparado Exatlón México.
Hechicero del aire preparado Exatlón México.
Terminator preparada Exatlón México.
Antonio Rosique da inicio a la Gran Final Exatlón México.
Koke Guerrero campeón All Star Exatlón México.
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Mati Álvarez y Koke Guerrero Exatlón México.
Heliud Pulido vs Koke Guerrero Exatlón México.
Familia de Heliud Pulido 1 mayo 2022 Exatlón México.
Finalistas y sus familias Exatlón México.
Celebración de Koke Guerrero Exatlón México.
Carrera de Heliud Pulido Exatlón México.
Todos abrazando a Mati Álvarez Exatlón México.
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Heliud Pulido vs Koke Guerrero Exatlón México.
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Rosique inicia la gran final Exatlón México.
Koke Guerrero vs Heliud Pulido Exatlón México.
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Familia de Mati Álvarez Exatlón México.
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Novia de Koke Guerrero Exatlón México.
Mati Álvarez se esforzó al máximo Exatlón México.
Tiro de poder de Koke Guerrero Exatlón México.
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