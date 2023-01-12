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FOTOS | Resumen por la Batalla Colosal del Exatlón 11 enero 2023.

Famosos y Contendientes luchan por ganar un premio colosal. Los azules terminan con la triste noticia de que Dana abandona Exatlón por lesión en su rodilla.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Rosique anuncia el premio de la Batalla Colosal.jpg
Fogel habla sobre sus habilidades de baile y su concentración en la competencia.jpg
2 Estephanie habla sobre su lesión y su vuelta a los circuitos.jpg
4 Omar y Fogel se enfrentan en el Circuiti de la Playa del Exatlón.jpg
5 Fogel tiene algunos problemas al pasar por el circuito.jpg
6 Omar se esfuerza en atinar el aro a la jabalina.jpg
7 El punto se lo lleva el Último Boy Scout.jpg
8 Liliana sigue siendo la única mujer azul en competir.jpg
9 Estephanie se atrasa en el circuito.jpg
10 A Triple Jumper se le complica el tiro con jabalina pero al final entrega punto para azules.jpg
11 Yahel y Pato se enfrentan en la tercera carrera.jpg
12 Pato se va con cautela y llega después a zona de tiro. ¡Entrega el tercer punto azul!.jpg
13 Liliana le saca bastante ventaja a Valeria en el circuito.jpg
14 La atleta azul entrega el cuarto punto al equipo.jpg
15 Es el turno de Red Dragón y Fogel.jpg
16 Josué entrega primer punto para rojos.jpg
17 En el siguiente duelo es el Charro Negro quien entrega el segundo punto para Famosos.jpg
18 Velociraptor intenta dar espectáculo en línea de tiro.jpg
19 Es Fire Bird quien entrega puntaje.jpg
20 Con todo y sus tiros hacia atrás, Andrés entrega el punto de la victoria y azules ganan la Batalla Colosal.jpg
21 Los atletas se enfrentan a una nueva prueba de equilibrio para ganar comunicación con sus ex compañeros.jpg
22 Fogel encuentra el equilibrio con la pelota y entrega el primer punto.jpg
23 Black Belt entrega punto para rojos.jpg
24 El hombre prehistórico se concentra y logra ganar su punto.jpg
25 Dana puede participar en esta dinámica entrega su punto.jpg
26 A Dragón Rojo se le dificulta el equilibrio con la canica.jpg
27 Pato hace perfect en el tiro.jpg
28 La batalla para reconectar con ex competidores es ganada por el equipo azul.jpg
29 Tristemente Rosique anuncia que Dana debe abandonar la competencia por su lesión en la rodilla.jpg
30 Dana se despide como una gran competidora del Exatlón.jpg
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1 Rosique anuncia el premio de la Batalla Colosal.jpg
Fogel habla sobre sus habilidades de baile y su concentración en la competencia.jpg
2 Estephanie habla sobre su lesión y su vuelta a los circuitos.jpg
4 Omar y Fogel se enfrentan en el Circuiti de la Playa del Exatlón.jpg
5 Fogel tiene algunos problemas al pasar por el circuito.jpg
6 Omar se esfuerza en atinar el aro a la jabalina.jpg
7 El punto se lo lleva el Último Boy Scout.jpg
8 Liliana sigue siendo la única mujer azul en competir.jpg
9 Estephanie se atrasa en el circuito.jpg
10 A Triple Jumper se le complica el tiro con jabalina pero al final entrega punto para azules.jpg
11 Yahel y Pato se enfrentan en la tercera carrera.jpg
12 Pato se va con cautela y llega después a zona de tiro. ¡Entrega el tercer punto azul!.jpg
13 Liliana le saca bastante ventaja a Valeria en el circuito.jpg
14 La atleta azul entrega el cuarto punto al equipo.jpg
15 Es el turno de Red Dragón y Fogel.jpg
16 Josué entrega primer punto para rojos.jpg
17 En el siguiente duelo es el Charro Negro quien entrega el segundo punto para Famosos.jpg
18 Velociraptor intenta dar espectáculo en línea de tiro.jpg
19 Es Fire Bird quien entrega puntaje.jpg
20 Con todo y sus tiros hacia atrás, Andrés entrega el punto de la victoria y azules ganan la Batalla Colosal.jpg
21 Los atletas se enfrentan a una nueva prueba de equilibrio para ganar comunicación con sus ex compañeros.jpg
22 Fogel encuentra el equilibrio con la pelota y entrega el primer punto.jpg
23 Black Belt entrega punto para rojos.jpg
24 El hombre prehistórico se concentra y logra ganar su punto.jpg
25 Dana puede participar en esta dinámica entrega su punto.jpg
26 A Dragón Rojo se le dificulta el equilibrio con la canica.jpg
27 Pato hace perfect en el tiro.jpg
28 La batalla para reconectar con ex competidores es ganada por el equipo azul.jpg
29 Tristemente Rosique anuncia que Dana debe abandonar la competencia por su lesión en la rodilla.jpg
30 Dana se despide como una gran competidora del Exatlón.jpg
1 Rosique anuncia el premio de la Batalla Colosal.jpg
Fogel habla sobre sus habilidades de baile y su concentración en la competencia.jpg
2 Estephanie habla sobre su lesión y su vuelta a los circuitos.jpg
4 Omar y Fogel se enfrentan en el Circuiti de la Playa del Exatlón.jpg
5 Fogel tiene algunos problemas al pasar por el circuito.jpg
6 Omar se esfuerza en atinar el aro a la jabalina.jpg
7 El punto se lo lleva el Último Boy Scout.jpg
8 Liliana sigue siendo la única mujer azul en competir.jpg
9 Estephanie se atrasa en el circuito.jpg
10 A Triple Jumper se le complica el tiro con jabalina pero al final entrega punto para azules.jpg
11 Yahel y Pato se enfrentan en la tercera carrera.jpg
12 Pato se va con cautela y llega después a zona de tiro. ¡Entrega el tercer punto azul!.jpg
13 Liliana le saca bastante ventaja a Valeria en el circuito.jpg
14 La atleta azul entrega el cuarto punto al equipo.jpg
15 Es el turno de Red Dragón y Fogel.jpg
16 Josué entrega primer punto para rojos.jpg
17 En el siguiente duelo es el Charro Negro quien entrega el segundo punto para Famosos.jpg
18 Velociraptor intenta dar espectáculo en línea de tiro.jpg
19 Es Fire Bird quien entrega puntaje.jpg
20 Con todo y sus tiros hacia atrás, Andrés entrega el punto de la victoria y azules ganan la Batalla Colosal.jpg
21 Los atletas se enfrentan a una nueva prueba de equilibrio para ganar comunicación con sus ex compañeros.jpg
22 Fogel encuentra el equilibrio con la pelota y entrega el primer punto.jpg
23 Black Belt entrega punto para rojos.jpg
24 El hombre prehistórico se concentra y logra ganar su punto.jpg
25 Dana puede participar en esta dinámica entrega su punto.jpg
26 A Dragón Rojo se le dificulta el equilibrio con la canica.jpg
27 Pato hace perfect en el tiro.jpg
28 La batalla para reconectar con ex competidores es ganada por el equipo azul.jpg
29 Tristemente Rosique anuncia que Dana debe abandonar la competencia por su lesión en la rodilla.jpg
30 Dana se despide como una gran competidora del Exatlón.jpg

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