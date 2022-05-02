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FOTOS | Resumen de la Gran Final Exatlón All Star 1 de mayo del 2022.

Tres atletas protagonizaron la Gran Final Exatlón All Star. Después de emocionantes batallas, Koke Guerrero se convirtió en el campeón de Exatlón All Star 2022.

Por: Redacción Azteca UNO

Antonio Rosique dio inicio a la Gran Final de Exatlón All Star.
Macky González recibe premio al ser la ganadora de la primera temporada de Exatlón México.
El codiciado Trofeo de Exatlón All Star, Exatlón México.
Mati Álvarez es finalista de Exatlón All Star.
Heliud Pulido es finalista de Exatlón All Star.
Koke Guerrero, finalista de Exatlón All Star.
Los finalistas recibieron la visita de sus familiares.
Rosique inicia la primera batalla de la Gran Final de Exatlón All Star.
Koke Guerrero vs Mati Álvarez en Exatlón All Star.
Atletas concentrados en ganar Exatlón All Star.
Tiro de poder de Mati Álvarez para avanzar a la siguiente ronda.
Heliud y Koke en la pista del tobogán para la siguiente fase.
Celebración de Koke Guerrero por clasificar al siguiente juego.
Concentración de Máti Álvarez en la final de Exatlón All Star.
Celebración de Heliud Pulido por avanzar al duelo final.
Mati Álvarez y Antonio Rosique celebrando que fue finalista.
Mati Álvarez es finalista pero no logró avanzar al duelo final.
Mati Álvarez agradece todo el apoyo que recibió.
Continúa la reñida competencia de la gran final.
Heliud Pulido en tobogán de la final de Exatlón All Star.
Celebración del equipo azul, Koke Guerrero toma la delantera.
Heliud Pulido sorprendido por empatar el duelo final.
Tiro de poder de Koke Guerrero y Heliud Pulido.
Atletas en circuito del tobogán para la Gran Final de Exatlón All Star.
Heliud en tiro de poder para conseguir el triunfo.
Azules celebrando a Koke Guerrero.
Rosique entrega trofeo a Koke Guerrero.
Koke Guerrero celebrando que es campeón de Exatlón All Star.
Así fue la Gran Final de Exatlón All Star.
Koke Guerrero es el campeón de Exatlón All Star.
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Antonio Rosique dio inicio a la Gran Final de Exatlón All Star.
Macky González recibe premio al ser la ganadora de la primera temporada de Exatlón México.
El codiciado Trofeo de Exatlón All Star, Exatlón México.
Mati Álvarez es finalista de Exatlón All Star.
Heliud Pulido es finalista de Exatlón All Star.
Koke Guerrero, finalista de Exatlón All Star.
Los finalistas recibieron la visita de sus familiares.
Rosique inicia la primera batalla de la Gran Final de Exatlón All Star.
Koke Guerrero vs Mati Álvarez en Exatlón All Star.
Atletas concentrados en ganar Exatlón All Star.
Tiro de poder de Mati Álvarez para avanzar a la siguiente ronda.
Heliud y Koke en la pista del tobogán para la siguiente fase.
Celebración de Koke Guerrero por clasificar al siguiente juego.
Concentración de Máti Álvarez en la final de Exatlón All Star.
Celebración de Heliud Pulido por avanzar al duelo final.
Mati Álvarez y Antonio Rosique celebrando que fue finalista.
Mati Álvarez es finalista pero no logró avanzar al duelo final.
Mati Álvarez agradece todo el apoyo que recibió.
Continúa la reñida competencia de la gran final.
Heliud Pulido en tobogán de la final de Exatlón All Star.
Celebración del equipo azul, Koke Guerrero toma la delantera.
Heliud Pulido sorprendido por empatar el duelo final.
Tiro de poder de Koke Guerrero y Heliud Pulido.
Atletas en circuito del tobogán para la Gran Final de Exatlón All Star.
Heliud en tiro de poder para conseguir el triunfo.
Azules celebrando a Koke Guerrero.
Rosique entrega trofeo a Koke Guerrero.
Koke Guerrero celebrando que es campeón de Exatlón All Star.
Así fue la Gran Final de Exatlón All Star.
Koke Guerrero es el campeón de Exatlón All Star.
Antonio Rosique dio inicio a la Gran Final de Exatlón All Star.
Macky González recibe premio al ser la ganadora de la primera temporada de Exatlón México.
El codiciado Trofeo de Exatlón All Star, Exatlón México.
Mati Álvarez es finalista de Exatlón All Star.
Heliud Pulido es finalista de Exatlón All Star.
Koke Guerrero, finalista de Exatlón All Star.
Los finalistas recibieron la visita de sus familiares.
Rosique inicia la primera batalla de la Gran Final de Exatlón All Star.
Koke Guerrero vs Mati Álvarez en Exatlón All Star.
Atletas concentrados en ganar Exatlón All Star.
Tiro de poder de Mati Álvarez para avanzar a la siguiente ronda.
Heliud y Koke en la pista del tobogán para la siguiente fase.
Celebración de Koke Guerrero por clasificar al siguiente juego.
Concentración de Máti Álvarez en la final de Exatlón All Star.
Celebración de Heliud Pulido por avanzar al duelo final.
Mati Álvarez y Antonio Rosique celebrando que fue finalista.
Mati Álvarez es finalista pero no logró avanzar al duelo final.
Mati Álvarez agradece todo el apoyo que recibió.
Continúa la reñida competencia de la gran final.
Heliud Pulido en tobogán de la final de Exatlón All Star.
Celebración del equipo azul, Koke Guerrero toma la delantera.
Heliud Pulido sorprendido por empatar el duelo final.
Tiro de poder de Koke Guerrero y Heliud Pulido.
Atletas en circuito del tobogán para la Gran Final de Exatlón All Star.
Heliud en tiro de poder para conseguir el triunfo.
Azules celebrando a Koke Guerrero.
Rosique entrega trofeo a Koke Guerrero.
Koke Guerrero celebrando que es campeón de Exatlón All Star.
Así fue la Gran Final de Exatlón All Star.
Koke Guerrero es el campeón de Exatlón All Star.
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