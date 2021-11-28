FOTOS | Un mismo equipo se enfrenta para despedir a un atleta Exatlón.

El equipo de Guardianes regresó a La Fortaleza con los ánimos en alto tras derrotar al equipo de Conquistadores en la primera batalla por La Supervivencia del Exatlón. Ramiro Garza no dudó en revelar ante sus compañeros de equipo que está inconforme con los comentarios de Emilio Rodríguez al subestimarlos como contrincantes en Exatlón.

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Los integrantes del equipo azul se reunieron en las afueras del Campamento para plantear sus estrategias contra el equipo rojo en la segunda batalla por La Supervivencia del Exatlón. Yusef Farah reveló estar confiado con la medalla transferible pero espera que no la necesiten en la eliminación de Exatlón.

La amenaza de perder a un compañero en Exatlón aumenta.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores en el Circuito De Los Mil Mares de Exatlón para darle continuidad a la batalla por La Supervivencia. El equipo rojo de Guardianes tomó la delantera y aseguró que al menos un integrante azul asista a eliminación a menos que haya empate colosal en Exatlón.

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Después de asombrosas y vibrantes carreras en el Circuito Marino del Exatlón, el equipo de Guardianes consiguió el triunfo absoluto con una ligera ventaja de dos puntos pero asegura que tres atletas azules asistan al duelo de eliminación de Exatlón.

Rosique anunció que era el último Derby Prime Time de la temporada. Macky González y Heber Gallegos protagonizaron una ardua batalla donde la atleta azul triunfó y se quedó con los últimos mil dólares.

¿Quién es el eliminado de Exatlón?

Antonio Rosique anunció que Jair Regalado tenía que defender su posición en Exatlón al tener el menor puntaje mientras que David Juárez “La Bestia” al ser el mejor puntaje, eligió a Yusef Farah para enfrentarse a la eliminación pues se acercó a pedirle que lo sentencie. Finalmente, la votación abierta determinó que Ramiro Garza sea el tercer sentenciado en Exatlón.

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Yusef Farah corrió el riesgo de ser eliminado en Exatlón, sin embargo con su medalla consiguió una vida extra y logró mantenerse en la competencia. Lamentablemente Jair Regalado no corrió con la misma suerte y fue eliminado de Exatlón ante Ramiro Garza.

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