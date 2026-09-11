Juego por la ventaja en Exatlón México | Programa 2 | 7 noviembre 2023

Después de su primera derrota, el equipo azul llegó a la villa 360° de Exatlón México; y para muchos fue sorpresa conocerla, pues les tocó estar en el lado no tan agradable. Se dieron cuenta del teléfono que había mencionado Rosique y conocieron el cristal que los dividía de sus contrincantes.

Por el otro lado, después de su primera victoria el equipo rojo conoció su premio: “La Villa”, todos estaban entusiasmados, pero a la vez preocupados pues tenían un mal sabor de boca por el accidente que Daniel Corral había sufrido en el circuito.

Al día siguiente, Daniel Corral, el “Semidios” amaneció preocupado, pues había tenido dolores en el hombro lesionado.

Los azules despertaron y Macky, la “Amazona”, habló con Ernesto, el “Niño Maravilla”, para hablar algunas cosas de su amistad. Ellos han tenido una amistad desde hace muchos años, pero Macky creía que esa relación tenía que volverse más madura pues ya eran adultos, Ernesto ya era papá y para ella era importante mencionárselo; a él no le pareció y se puso serio, o así lo percibió Macky.

Más tarde, luego del juego, llegó el momento de la primera elección y los aspirantes entraron a la arena muy emocionados por poder ser parte de alguno de estos equipos. La ventaja fue de los rojos por lo que su primera elección fue Paulette. Posterior el equipo azul eligió a Javi Cortés. La última elección fue por parte del equipo Azul, quienes seleccionaron a Giovana y, por ende, Diana se unió a los rojos.

Una vez que ambos equipos hicieron la selección de los aspirantes, la nueva generación quedó de la siguiente manera:

Rojos: Diana Laura Núñez, Diego Balleza, Edgar Solís y Paulette Gallardo.

Azules: Giovana Villegas, Mireya Bianchi, Jawy Méndez y Javi Cortés.

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