Macky llora ante la llegada de Nano Illianovich en Exatlón México
Macky rompió en llanto por la llegada de Nano Ilianovich, su amigo desde la primera temporada de Exatlón México. El atleta la abrazó luego de sus palabras.
“Estoy sin palabras, esto sí no lo veía venir”, dijo muy conmovida Macky al ver a Nano Ilianovich quien se incorporó a Exatlón México.
La Amazona afirmó que aquella primera temporada de la que fueron parte fue muy difícil y que Nano fue un gran acompañante que la hizo salir adelante en la competencia.