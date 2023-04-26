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FOTOS | Ellas son las atletas azules que siguen en la competencia.

Exatlón México está casi llegando a las finales y las mujeres azules están más fuertes que nunca. ¿Alguna de ellas logrará ser la campeona absoluta?

Por: Ana Patricia Pérez

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