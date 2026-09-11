Supervivencia II | Exatlón México | Programa 30 | 10 diciembre 2023

Los atletas del equipo rojo regresaron con un sabor amargo, porque a pesar de que habían ganado el 1er juego por la serie de la supervivencia una gran amiga tuvo que tomar la decisión de retirarse de la competencia; todos apoyaron su decisión y le desearon el mayor de los éxitos.

El equipo azul comentó que esta situación los ponía en ventaja porque el equipo contrincante estaría distraído por la salida de Nataly y tenían que enfocarse en ganar el 2do juego por la serie para poder poner un atleta del equipo rojo en el duelo de eliminación.

Luego de una intensa jornada en la serie por la supervivencia, fueron los rojos quienes conquistaron la segunda batalla con un marcador dominante que terminó 10 a 6 en el circuito de Maremagnum. Así los escarlatas de nueva cuenta permancen unidos en Exatlón México.

Por su parte los azules no corrieron con la misma suerte y tres hombres tuvieron que enfrentarse al duelo de eliminación.

Javier Márquez vs Jawy tuvieron una carrera muy pareja y todo se disputó en el tótem único, sin embargo, fue un momento complicado para todos los atletas pues tuvieron varios intentos hasta que “Big Papi” logró derribarlo y el eliminado fue Jawy Méndez.

Todos los atletas estaban devastados por el duelo de eliminación en la que se disputaron 3 grandes atletas la permanencia; Jawy, con la cara en alto, agradeció a cada uno de los atletas el apoyo y la amistad que habían tenido, además de pedirles que en cada carrera dieran lo máximo y en caso de ser eliminados lo aceptaran con una felicidad como él porque él estaba tranquilo y sabía lo difícil que sería enfrentarse en la competencia con grandes atletas.

Jawy también comentó que estaba agradecido y no quería irse con una tristeza, si no con felicidad y agradecimiento de conocer grandes personas, y que a pesar de lo que la gente afuera pensaba ellos conocían un poco más de Jawy y eran esas personas cercanas que conocían al atleta que era. Él se iba ganador porque llevaba mucha gente en el corazón y pidió un aplauso bien grande. Todos los atletas se encontraban con una gran tristeza, incluyendo Javier Márquez y Andrés que fueron los más afectados.

Macky le dedicó unas palabras a Jawy, y le confesó que cuando entró ella tenía otra imagen de él, pero poco a poco se dio cuenta que era una persona completamente diferente y esperaba que afuera pudieran seguirse conociendo, además de agradecerle la paciencia porque ella traía un tema personal fuerte y entró con una coraza y a la defensiva.

La máxima autoridad le dedicó unas palabras y agradeció el esfuerzo que Jawy demostró en la competencia más demandante, además de las ganas que siempre demostró al competir y vencer cada uno de los retos que se le enfrentaron.