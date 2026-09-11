Villa 360 l Exatlón México | Programa 22 | 30 noviembre 2023
Llegó la batalla por el territorio en Exatlón México. Rojos defendieron, azules atacaron. La competencia terminó en relevos y sólo un equipo ganó la Villa 360.
La competencia por la Villa 360 de Exatlón México se llevó a cabo en el circuito del fin del mundo.Las carreras estuvieron muy reñidas y el duelo terminó en relevos con Mati y Heliud por los rojos; y Macky y Andrés por los azules.
Al final de la noche, los celestes ganaron el territorio luego de mucho tiempo.