Villa 360 | Exatlón México | Programa 49 | 1 enero 2024

El equipo azul se enteró sobre el resultado de la eliminación en Exatlón México y se dieron cuenta que había sido Daniela la que había tenido que retirarse de la competencia, entre las mujeres atletas: rojos y azules, platicaron sobre lo que había pasado en el duelo de eliminación y felicitaron a Ana y Paulette por seguir en la competencia.

PRIMER ENFRENTAMIENTO | EXAPOINTS | EXA – ARENA

En este primer enfrentamiento, rojos y azules se enfrentaron en la Exa–Arena en un duelo de fútbol para ganar 5000 exapoints. Los atletas mencionaron la emoción que les daba enfrentarse a un partido de fútbol al tener experiencia en esta disciplina; adicional, Rosique mencionó la regla primordial: prohibido lesionarse en la cancha. El duelo se jugó 2 de 3 sets, donde cada set tenía que ser a 3 goles para poder ganarlo.

Luego de un intenso duelo de fútbol en la Exa-Arena en que rojos dominaron en Exatlón México, los ateltas se movilizaron para la siguiente batalla.

Instalados en la ceremonia por la Villa 360, Rosique dio la bienvenida a Nano Ilianovich, una nueva y poderosa energía del equipo azul.

Nano comentó la felicidad que le generaba regresar a la competencia deportiva más importante de México y además el saludar a sus compañeros, él confiaba en que su proceso de adaptación tendría que ser lo más ágil posible para poder dar el apoyo necesario a su equipo.

Macky comentó la importancia que Nano representaba en la 1ra temporada y estaba muy emocionada de que el atleta sea parte de esta nueva temporada; por su parte, atletas del equipo rojo, como Ana y Daniel, comentaron la importancia de que Nano se uniera y la competencia que daría el equipo azul con la energía que llegaría a inyectar.