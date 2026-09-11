Villa 360 | Exatlón México | Programa 49 | 1 enero 2024
Luego de un extenuante duelo de fútbol. Los atletas salieron con todo el primer día del año para ganar la Villa 360 de Exatlón México con una nueva energía azul.
El equipo azul se enteró sobre el resultado de la eliminación en Exatlón México y se dieron cuenta que había sido Daniela la que había tenido que retirarse de la competencia, entre las mujeres atletas: rojos y azules, platicaron sobre lo que había pasado en el duelo de eliminación y felicitaron a Ana y Paulette por seguir en la competencia.
PRIMER ENFRENTAMIENTO | EXAPOINTS | EXA – ARENA
En este primer enfrentamiento, rojos y azules se enfrentaron en la Exa–Arena en un duelo de fútbol para ganar 5000 exapoints. Los atletas mencionaron la emoción que les daba enfrentarse a un partido de fútbol al tener experiencia en esta disciplina; adicional, Rosique mencionó la regla primordial: prohibido lesionarse en la cancha. El duelo se jugó 2 de 3 sets, donde cada set tenía que ser a 3 goles para poder ganarlo.
Luego de un intenso duelo de fútbol en la Exa-Arena en que rojos dominaron en Exatlón México, los ateltas se movilizaron para la siguiente batalla.
Instalados en la ceremonia por la Villa 360, Rosique dio la bienvenida a Nano Ilianovich, una nueva y poderosa energía del equipo azul.
Nano comentó la felicidad que le generaba regresar a la competencia deportiva más importante de México y además el saludar a sus compañeros, él confiaba en que su proceso de adaptación tendría que ser lo más ágil posible para poder dar el apoyo necesario a su equipo.
Macky comentó la importancia que Nano representaba en la 1ra temporada y estaba muy emocionada de que el atleta sea parte de esta nueva temporada; por su parte, atletas del equipo rojo, como Ana y Daniel, comentaron la importancia de que Nano se uniera y la competencia que daría el equipo azul con la energía que llegaría a inyectar.