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¡La Villa de Exatlón México es Azul! Así reaccionaron Heliud y Mati

Liliana y Andrés no ocultan su felicidad tras quedarse con la Villa 360 de Exatlón México; Heliud y Mati reconocen la derrota y piensan en nuevas estrategias.

Por: Daniel Menes

La armonía y la felicidad invade la Villa de Exatlón México ocupada por los azules. Liliana y Andrés son los principales portadores del buen ánimo celeste.

En el otro lado de la moneda, Heliud y Mati dejaron claro que, de cara a la Supervivencia I, habrá nuevas estrategias entre los escarlatas.

Al parecer, Edgar no está muy contento con el desempeño de Diana y lanza duras críticas contra su compañera de equipo en Exatlón México.

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Liliana Hernández finalista de Exatlón Andrés Fierro finalista de Exatlón Mati Álvarez finalista de Exatlón

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