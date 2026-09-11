¡La Villa de Exatlón México es Azul! Así reaccionaron Heliud y Mati
Liliana y Andrés no ocultan su felicidad tras quedarse con la Villa 360 de Exatlón México; Heliud y Mati reconocen la derrota y piensan en nuevas estrategias.
La armonía y la felicidad invade la Villa de Exatlón México ocupada por los azules. Liliana y Andrés son los principales portadores del buen ánimo celeste.
En el otro lado de la moneda, Heliud y Mati dejaron claro que, de cara a la Supervivencia I, habrá nuevas estrategias entre los escarlatas.
Al parecer, Edgar no está muy contento con el desempeño de Diana y lanza duras críticas contra su compañera de equipo en Exatlón México.