Aristeo reaparece: Explica por qué se alejó del ojo público tras salir de Exatlón México

La novena temporada de Exatlón México está marcada por momentos llenos de emociones, como lo fue la salida de Aristeo Cázares, quien tuvo que abandonar la competencia tras sufrir una fuerte lesión.

A pesar de que Aristeo es uno de los personajes insignia de la marca, el atleta en las últimas semanas se ha mantenido fuera de las cámaras, lo que generó diversas preocupaciones y reacciones por parte de sus fans.

Aristeo reveló que ha dedicado los últimos días a recopilar entrevistas, recuerdos y videos de su primer paso por Exatlón México, un ejercicio de introspección que le ha permitido analizar su trayectoria dentro del programa.