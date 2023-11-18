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FOTOS | Emociones al límite en la Superviviencia I de Exatlón México

Rojos y Azules se lucieron en el primer capítulo por la Supervivencia en Exatlón México. Cuatro atletas dieron muestra de su alto nivel en el circuito.

Por: Daniel Menes

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