Entre la gran variedad de espacios verdes de la Ciudad de México (CDMX), hay un parque que destaca por encima del resto: según una plataforma de inteligencia artificial (IA), es considerado el más seguro para llevar a los niños. Su ambiente familiar, la vigilancia constante y sus áreas bien cuidadas lo han convertido en un sitio ideal para disfrutar actividades al aire libre con total tranquilidad.

De acuerdo a la herramienta digital Chat GPT, actualmente el Parque de los Venados es el lugar más recomendado para visitar en familia. Ubicado en la Benito Juárez, se ha ganado un espacio entre los favoritos de la ciudad, ya que cuenta con fácil acceso y con amplios sitios, perfectos para pasar un día relajado, rodeado de naturaleza y actividades que hacen disfrutar a grandes y chicos.

¿Por qué Parque de los Venados en CDMX es ideal para niños?

Cuenta con espacios amplios, áreas verdes, juegos infantiles y zonas recreativas bien mantenidas : columpios, resbaladillas y estructuras para trepar, ideales para que los chicos se diviertan con seguridad.

: columpios, resbaladillas y estructuras para trepar, ideales para que los chicos se diviertan con seguridad. Tiene vigilancia y un ambiente tranquilo: su entorno familiar y cuidada organización genera confianza para padres que buscan comodidad y seguridad.

su entorno familiar y cuidada organización genera confianza para padres que buscan comodidad y seguridad. Es muy fácil de llegar: está situado en la alcaldía Benito Juárez, con buena conectividad, lo que facilita llegar con niños sin complicaciones.

Fuente: Alcaldía de Benito Juárez El Parque de los Venados, en CDMX, es un espacio verde en Benito Juárez, ideal para pasear y relajarse en familia.

Esto debes saber sobre el Parque de los Venados

Desde el portal turístico México Desconocido mencionaron algunos datos a tener en cuenta antes de asistir a este parque en CDMX, como por ejemplo:



De lunes a viernes el horario es de 5:00 a 24:00 horas.

Sábados de 6:00 a 24:00 horas.

Domingos de 7:00 a 24:00 horas.

Le entrada es gratuita.

La estación más próxima es Parque de los Venados de la línea 3 del metro.

A su vez, explicaron que este lugar ofrece una variedad de actividades para todas las edades. Puedes disfrutar de un tranquilo paseo por sus senderos o hacer un picnic en las áreas designadas. Para los más activos, el parque cuenta con áreas deportivas donde se pueden practicar diferentes deportes como fútbol, baloncesto y correr en su pista.