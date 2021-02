FOTOS | Los Titanes perdieron a un integrante más, Mau Wow. ¡Ahora ya solo quedan 3 hombres rojos! Esto fue lo que pasó.

Mau Wow quedó eliminado. Te contamos los detalles de su despedida.

Estamos en las últimas semanas de la aventura más colosal de México y Latinoamérica, ¡Exatlón Titanes vs. Héroes! Y la competencia cada vez está más reñida, ¡y las despedidas más tristes! Pues después de meses de ver a los atletas casi todos los días, a todos nos duelen las eliminaciones. Esta vez fue el turno de decirle adiós a Mau Wow, te contamos todo lo que pasó en su eliminación.

Mau Wow, Heliud Pulido y Dan Noyola, van a duelo de eliminación.

Esta vez, los hombres de ambos equipos corrían peligro, pues les tocaba ir a eliminación, así que se jugarían 2 de 3 circuitos. El primero lo ganaron los Titanes con un marcador muy cerrado, 10-8. El primer atleta en ir directamente al duelo de eliminación fue Dan Noyola. ¡¿Qué, qué?! Pues si lo habíamos visto muy bien los últimos días... ¡Pues sí! A estas alturas de la competencia, ya no hay margen de error, los atletas pueden ir o no a duelo de eliminación por solo un punto de diferencia, ¡así que entre semana deben entregar todo para evitarlo! En el segundo duelo por la supervivencia ganaron los Héroes, también con un marcador muy parejo, 10-8, ¡Doris dando el punto final ganándole a Zudikey! Así que el segundo atleta en ir a ganarse su lugar a la eliminación, sería Mau Wow. Ambos equipos se jugaron el tercer duelo por la supervivencia a 3 puntos, ¡y los Héroes también lo ganaron! Cas logró arrebatarle a Mati el punto final... ¡Y cada vez se confirma más y más que todos los atletas son muy fuertes y no hay seguridad de que alguno llegue o no a la final! Heliud Pulido fue el tercer atleta que se jugaría su lugar en las tierras y en las playas de Exatlón. ¿Quién sería el eliminado?

Mau Wow eliminado de Exatlón Titanes vs Héroes.

El primer duelo sería entre Heliud y Mau, el que perdiera, iría contra Dan Noyola. “Black Panther” lo hizo increíble, ¡no dejó que Mau ganara ni una sola vez! Así que el “Hombre Mono” se jugó su permanencia con un azul, contra Dan Noyola. El atleta azul comenzó muy bien, incluso hizo que Mau usara su medalla... Después Mau abrió los ojos y comenzó a ganar también. En dos ocasiones rechazó la medalla de Heliud, ¡y se fue como un grande, con orgullo, con dignidad, como un Titán! Fue el último atleta en regresar por el voto del público, en quedar eliminado por segunda ocasión, ¡el Exatlón es sabio! Y sale quien debe salir, ¡eso también ha quedado claro! Es así como ahora solo quedan tres hombres rojos, Heliud, Patricio y Aristeo, ¡dos campeones y un subcampeón! ¡Y los tres atletas que iniciaron esta aventura desde el día uno! Sin duda las eliminaciones entre ellos serán épicas. ¿Alguno logrará llegar a la final o ganar esta temporada? ¡Ya casi lo sabemos!

