Titanes arrasan en el doble duelo y se quedan con la Reunión de la Victoria en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Otro emocionante duelo se vivió en las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes, donde el equipo rojo dejó el corazón para obtener su primera victoria de la semana. Por su parte, el equipo azul intentó mantener su buena racha para mantenerse más unido que nunca.

Al llegar a la cabaña, Titanes se mostraron bastante desmotivados por haber perdido el premio de la conexión. El equipo rojo expresó su preocupación por sus familiares y cómo enfrentan la situación a nivel mundial a causa de la pandemia de Covid-19.

Por su parte, Héroes disfrutaron del premio de la conexión, en el que pudieron conversar con sus familiares vía correo electrónico. Sus hermanos, novios, papás y amigos, les mandaron emotivos mensajes que llenaron a los atletas de mucha energía y buena vibra para continuar dándolo todo en la competencia.

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DOBLE DUELO DEL EXATLÓN

Héroes y Titanes se enfrentaron a dos competencias: Un mini duelo a tres puntos, en el que compitieron a manera de relevos tres hombres y tres mujeres. Después, se enfrentaron a la prueba clásica de 10 puntos con equipos completos.

El equipo ganador de la prueba a 10 puntos se hizo acreedor de la Reunión de la Victoria, mientras que el equipo derrotado tuvo que enfrentar una prueba adicional.

Titanes comenzaron liderando el marcador, pero Evelyn Guijarro tuvo un fantástico desenvolvimiento durante la competencia y le dio a Héroes el punto de la victoria del mini duelo, dejando el marcador 3-2.

Nuevamente, Titanes se mostraron a la cabeza del marcador en una impactante competencia, donde Héroes no cedieron y estuvieron muy cerca de alcanzarlos. Ana Lago fue la encargada de cerrar la competencia y con un marcador 10-8, le otorgó la primera victoria de la semana al equipo de Titanes.

Las tierras y playas del Exatlón reclaman a una atleta. Esta noche, Titanes y Héroes se enfrentarán a la primera batalla por la supervivencia en la que saldrán a defender a una de las integrantes de su equipo. Su coraje y valor serán claves para mantenerse unidos, ¿Quién ganará la primera batalla por la supervivencia?, Exatlón Titanes vs Héroes, 7:30 de la noche por Azteca UNO.

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