Exesposa de Juan Osorio le manda polémico mensaje a Eva Daniela

Recientemente, se dio a conocer por medio del canal de periodista de Javier Ceriani una situación que involucra a Juan Osorio y su reciente matrimonio. Y es que, en esta ocasión Emireth González, quien es exesposa del productor rompió el silencio y dio algunos detalles de su vida.

¿Cuál es el polémico mensaje para Eva Daniel?

De acuerdo con lo mencionado por la expareja, esta situación es para advertir a Eva Daniela, quien se casó hace poco con el productor. Y es que, el periodista decidió hacer una investigación sobre las exparejas de Juan Osorio.

A Niurka no le quedó casi nada, a Emireth no le quedó casi nada. Y esta chiquita pobre se está casando con su abuelo para ver si le queda un autito, una ropita, una casa

Por su parte, Emireth detalló que vivió episodios de control económico y presuntos fraudes relacionados con propiedades que él habría puesto a nombre de terceros.

Cuando me piden desalojar la casa que ocupé con él, me entero de que no estaba ni a mi nombre ni al suyo, sino al de su hermano. Un acto fraudulento. El día de la boda él dijo cómo nos íbamos a casar, no fue una decisión mutua. En el caso de Juan, a mí me prohibió trabajar los primeros cinco años de mi matrimonio. Es una condición asimétrica. Yo era una mujer económicamente solvente antes de casarme

Esta situación la llevó a emprender acciones para que ninguna otra mujer llegue a pasar esta situación, incluso es la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jefas de Empresa, donde impulsa proyectos para fortalecer la independencia financiera femenina.

Finalmente, mencionó que la historia puede repetirse si no hay una reflexión sobre el patrón de comportamiento del famoso, por lo que decidió compartir su testimonio.

