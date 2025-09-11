Casi nadie recuerda este día en el que Emiliano Aguilar casi muere en medio de un tiroteo

Aunque hoy Emiliano Aguilar se viraliza por sus transmisiones y peleas familiares, hubo un tiempo en el que su vida literalmente pendía de un hilo. Muy pocos recuerdan que el hijo mayor de Pepe Aguilar vivió una experiencia al límite en medio de un tiroteo, en una etapa de su vida que él mismo reconoce como errática y peligrosa.

Así fue el tiroteo donde Emiliano Aguilar temió por su vida

En enero de 2025, durante una entrevista en el pódcast Radio Show de Akio Annechini, Emiliano habló de frente sobre el pasado que lo marcó. Sin adornos, sin filtros.

Cuando le preguntaron si alguna vez estuvo en riesgo, él respondió tajante: “Sí, mucha violencia… no nomás ahí, sino en muchos lugares”, refiriéndose a Tepic, Nayarit, San Diego y Tijuana.

El cantante confirmó sin titubeos que estuvo en balaceras. Y explicó: “La neta, el miedo te salva, carnal. El que dice que no tiene miedo es mentiroso”, dijo. Para él, el miedo fue el impulso que lo ayudó a sobrevivir.

Canva Emiliano Aguilar lo confirma: estuvo en un tiroteo

Lo vivió en carne propia, y lo cuenta no como una víctima, sino como alguien que estuvo ahí, lo enfrentó y salió vivo para contarlo.

¿Emiliano Aguilar estuvo en la cárcel?

En 2017, Emiliano Aguilar fue arrestado en Estados Unidos por tráfico de personas, y pasó mes y medio en prisión federal. Más tarde fue trasladado a un centro de rehabilitación en Tijuana, donde —según sus propias palabras— pasó tres años encerrado.

“Me dejaban salir pa’ conciertos de mi apá… y de ahí, de vuelta al pinche calabozo”, reveló.

La historia, que muchos desconocían o simplemente ya habían olvidado, vuelve a salir a la luz por una reciente transmisión donde apareció usando una gorra con dos gallos, símbolo asociado a un grupo criminal.

Aunque él aseguró que era solo un regalo de la marca Chucky Hats y que se la quitó a petición del público, el detalle encendió las alarmas.

Emiliano Aguilar respondió a Pepe Aguilar en medio de la polémica familiar

Ese live también coincidió con su más reciente conflicto familiar, luego de que Pepe Aguilar declarara que su ex pareja “le vació la casa” y que aún no conoce a su primera nieta.

Emiliano no se quedó callado y respondió con todo, acusando a su familia de ventilar lo privado y de intentar manipular la narrativa pública.

Y a pesar de todo —las críticas, las polémicas, el pasado criminal— Emiliano dice que no se arrepiente. “El miedo sirve. Todos tienen miedo de todo”, dijo en el pódcast, dejando claro que incluso sus momentos más extremos lo llevaron a ser quien es hoy.

Lo que sí reconoce como un punto de quiebre fue el nacimiento de su hija, un hecho que lo hizo tomar distancia de las situaciones violentas que antes eran parte de su cotidianidad.